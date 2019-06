Amazon Prime Day 2019: arrivano le migliori offerte

Opinion by Jessica Murgia Comprare online conviene Cosa ne pensi? 50 50 105 votanti

Scorciatoie:

Amazon Prime Day: una data da segnare nel calendario

Amazon Prime Day quest'anno cade in concomitanza con il 24° anniversario del giorno in cui il noto sito e-commerce ha iniziato a vendere libri. Per celebrare questo momento importante, Amazon ha deciso di proporre ai propri clienti Prime una serie di offerte.

Amazon Prime Day prenderà il via lunedì 15 luglio

Le danze si apriranno il 15 luglio e andranno avanti per 36 ore. Le offerte riguarderanno prodotti di diverse categorie ma, nel nostro articolo, ci concentreremo principalmente sul mondo mobile e su altri interessanti e curiosi gadget ed accessori elettronici.

Avete già attivato il vostro abbonamento ad Amazon Prime? / © Hadrian/Shutterstock

Amazon Prime: perché conviene?

Per poter usufruire di queste offerte dovrete prima di tutto essere clienti Amazon Prime. Non siete parte di questo club esclusivo? Avete ancora tempo per rimediare: vi basta aprire subito il sito di Amazon.it e diventare clienti Prime.

Per i primi 30 giorni la registrazione ad Amazon Prime è gratuita

Iscrivendovi a questo servizio "esclusivo" potrete ricevere i vostri ordini il giorno seguente senza costi aggiuntivi ed avere accesso anticipato alle Offerte Lampo. Ma c'è di più, con Amazon Prime potrete avere accesso allo streaming di film e serie TV su Prime Video, a più di 2 milioni di canzoni su Prime Music, ad una selezione di eBook aggiornata regolarmente e ad uno spazio di archiviazione illimitato per le vostre foto.

Per i primi 30 giorni la registrazione ad Amazon Prime è gratuita, verrà poi rinnovata automaticamente al prezzo di 4,99 euro al mese (o 36 euro l'anno). Potrete tuttavia cancellare l'iscrizione in qualsiasi momento. Ciò significa che potrete provare questo servizio ora, per poter godere delle offerte dell'Amazon Prime Day ed, eventualmente, cancellare l'iscrizione prima del rinnovo.

Acquisti in 1-click e monitoraggio degli ordini

Per seguire ed acquistare in modo rapido i prodotti in offerta, vi consigliamo di scaricare l'App Amazon sul vostro smartphone o tablet e di attivare la modalità di ordine in 1-click per riuscire ad accaparrarvi subito gli articoli di vostro interesse.

Non dimenticate inoltre di attivare le notifiche per tenere traccia del vostro pacco o meglio, dei vostri pacchi!

Potreste ricevere i vostri ordini anche nel giro di poche ore! / © Hadrian/Shutterstock

Siete già clienti Amazon Prime? Acquistate spesso su Amazon?