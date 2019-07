Google Assistant: ecco come funziona la nuova modalità Ambient

All'inizio di questo mese, analizzando l'ultima versione beta dell'app Google, alcuni sviluppatori hanno trovato una nuova modalità di cui non si era mai sentito parlare: Ambient Mode. Vediamo di cosa si tratta...

Quest'oggi i colleghi di 9to5Google hanno pubblicato le prime schermate di questa nuova modalità che si appresta ad aggiungersi alle tante funzioni di Google Assistant. Si tratta di una modalità che ricorda molto l'Always On Display, in cui vengono mostrate alcune informazioni essenziali, come la data, l'ora e il meteo. Naturalmente, nella parte inferiore dello schermo è possibile trovare l'icona dedicata a Google Assistant, che una volta premuta attiva immediatamente l'assistente.

Sembra che Google voglia offrire un Always On Display potenziato da Google Assistant. / © 9to5Google

Quando invece si tocca l'orologio viene visualizzata un'interfaccia ancor più simile all'Always On Display, in cui vengono offerte alcune scorciatoie rapide alle funzioni di Google Assistant, ma anche le informazioni e i controlli relativi alla musica in riproduzione, oppure gli appuntamenti futuri.

Le scorciatoie vengono ancora visualizzate con caratteri neri su sfondo nero. / © 9to5Google

Come potrete notare dagli screenshot, poiché la funzione è ancora in fase di sviluppo, alcune delle scorciatoie vengono mostrate con un testo di colore nero su sfondo nero, rendendo difficile la loro lettura. Inoltre, è inutile dire che i possessori di dispositivi Pixel saranno sicuramente i primi a beneficiare di questa Ambient Mode non appena verrà ultimata.

Cosa vi aspettate dalla nuova modalità Ambiente di Google Assistant?