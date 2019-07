American Dad Apocalypse Soon: registrazioni aperte sul Play Store

Il gioco di strategia, in arrivo su Android in autunno, assomiglia molto a Fallout Shelter, ma invece di cercare nuovi sopravvissuti, dovrete clonare Rodger nel tentativo di formare un esercito abbastanza grande da poter gestire la vostra famiglia e salvare il mondo.

Ci teniamo a precisare che il trailer, che potete visualizzare qui sopra, afferma che le immagini non rappresentano il gameplay finale di Apocalypse Soon. In ogni caso, il vostro compito sarà trasformare la famiglia Smith nella vostra base operativa e avventurarvi nel mondo del gioco per combattere numerosi nemici. Il gioco viene descritto come "la combinazione perfetta di combattimento e strategia RPG".

Se siete fan di American Dad, allora non perdete tempo a registrarvi sul Play Store, poiché solo in questo modo potrete ricevere delle ricompense nel momento in cui il gioco sarà disponibile al download.