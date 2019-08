Android Pie: quali dispositivi riceveranno l'aggiornamento?

Scorciatoie:

Avete già assaporato il dolce aggiornamento? / © AndroidPIT by Irina Efremova

Google

I Pixel sono ovviamente i primi a poter affondare i denti sulla gustosa torta di Google. Se possedete un Nexus o un Pixel C, dovrete dimenticarvi di Android Pie. Il supporto a questi dispositivi è volto al termine.

Pixel Android Pie Google Pixel Sì Google Pixel XL Sì Google Pixel 2 Sì Google Pixel 2 XL Sì Google Pixel 3 Preinstallato Google Pixel 3 XL Preinstallato Google Pixel 3a Preinstallato Google Pixel 3a XL Preinstallato

Honor Android Pie Honor 9 Sì Honor View 10 Sì Honor 10 Sì Honor Play Sì Honor View 20 Sì Honor 20 Preinstallato Honor 20 Pro Preinstallato Honor 9 Lite Sì

HTC Android Pie HTC U11 Sì HTC U11 Life Sì HTC U11+ Sì HTC U12+ Sì HTC U12 Life Sì

Huawei Android Pie Huawei Mate 10 Probabile Huawei Mate 10 Pro Sì Huawei P20 Sì Huawei P20 Pro Sì Huawei P20 Lite Sì Huawei P30 Preinstallato Huawei P30 Pro Preinstallato Huawei P30 Lite Preinstallato Mate 20 Preinstallato Mate 20 Pro Preinstallato Huawei P10 Sì Huawei P10 Plus Sì Mate RS Sì Mate 20 RS Preinstallato Mate 20X Preinstallato

LG Smartphone Android Pie LG G6 Sì LG G7 Sì LG V30 Sì LG V40 Sì LG G8 Preinstallato LG V50 Preinstallato

Motorola

Sul suo blog ufficiale Motorola ha annunciato quali smartphone riceveranno Android Pie. La lista non è lunghissima ed include praticamente solo gli smartphone top di gamma dello scorso anno e i nuovi dispositivi lanciati nel 2018. L'aggiornamento ad Android 9.0 Pie arriverà entro la fine dell'autunno 2018, non serve quindi iniziare a premere compulsivamente il tasto per gli aggiornamenti in quanto ancora non sono stati rilasciati al pubblico.

Motorola Smartphone Android Pie Moto Z3 Sì Moto Z3 Play Sì Moto Z2 Force Sì Moto Z2 Play Sì Moto X4 Sì Moto G6 Plus Sì Moto G6 Sì Moto G6 Play Sì One Sì One Power Sì

Nokia

Il primo smartphone HMD Global a ricevere Android 9.0 Pie non è stato un top di gamma bensì il Nokia 7 Plus. Lo smartphone di fascia media aveva già ricevuto le beta di Android P ed era prevedibile fosse uno dei primi ad essere aggiornato.

Nokia Smartphone Android Pie Nokia 3 Sì Nokia 5 Sì Nokia 6 Sì Nokia 6 (2018) Sì Nokia 7 Sì Nokia 8 Sì Nokia 7 Plus Sì Nokia 1 Sì Nokia 2 Sì Nokia 6X Sì Nokia 8 Sirocco Sì Nokia 8 Sì Nokia 6.1 Plus Sì Nokia 2.1 Sì Nokia 2.2 Preinstallato Nokia 1 Plus Preinstallato Nokia 9 PureView Preinstallato

OnePlus Smartphone Android Pie OnePlus 5 Sì OnePlus 5T Sì OnePlus 6 Sì OnePlus 3 Sì OnePlus 3T Sì OnePlus 6T Sì OnePlus 7 Preinstallato OnePlus 7 Pro Preinstallato

Samsung Smartphone Android Pie Samsung Galaxy A5 (2017) Sì Samsung Galaxy A3 (2017) Sì Samsung Galaxy S8 Sì Samsung Galaxy S8 Plus Sì Samsung Galaxy Note 8 Sì Samsung Galaxy S9 Sì Samsung Galaxy S9+ Sì Samsung Galaxy Note 9 Sì Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 + Preinstallato Samsung Galaxy S10 / S10e / S10 + Preinstallato Samsung Galaxy A9 Sì Samsung Galaxy A8 Sì Samsung Galaxy A8 + Sì Samsung Galaxy A80 Preinstallato Samsung Galaxy Tab A 10.5 Sì Samsung Galaxy Tab S3 9.7 Sì Samsung Galaxy Tab S4 10.5 Sì

Sony

Il produttore giapponese si è sempre rivelato uno dei più veloci ad aggiornare i suoi ultimi smartphone. Mentre Xperia XZ3 già dispone di Android 9.0 Pie, altri smartphone devo essere aggiornati. Il primo dispositivo a ricevere Pie è stato Xperia XZ2.

Sony Android Pie Xperia XZ Premium Sì Xperia 1 Preinstallato Xperia XZ2 Sì Xperia XZ2 Compact Sì Xperia XZ1 Sì Xperia XZ1 Compact Sì Xperia XZ2 Premium Sì Xperia XZ3 Preinstallato Xperia XA2 Sì Xperia XA2 Plus Sì Xperia XZs Sì

Xiaomi Smartphone Android Pie Xiaomi Mi 9 / Mi 9T / Mi 9T Pro Preinstallato Xiaomi Mi 8 Sì Xiaomi Mi Mix 2S Sì Xiaomi Mi Mix 3 / 5G Preinstallato Xiaomi Mi A1 Sì Xiaomi Mi A2 Sì Xiaomi Mi A2 Lite Sì Pocophone Sì Xiaomi mi 6 Sì Redmi Note 7 Sì

OPPO Smartphone Android Pie Oppo R15 Pro Sì Oppo Find X Probabile Oppo Reno Sì Oppo Reno 10X Sì

Vivo Smartphone Android Pie VIVO X21 / X21UD Sì

Questa lista è in continua evoluzione. Se nel frattempo verrete a conoscenza del futuro rilascio di Android Pie su un qualsiasi smartphone Android, non esitate a condividerlo con noi e con gli altri utenti in un commento!