Il 2019 è stato l’anno degli smartphone pieghevoli. Il Samsung Galaxy Fold ed il Huawei Mate X sono stati i primi due dispositivi pieghevoli a catturare l'attenzione di stampa ed utenti ma non sono gli unici foldable interessanti. In questo articolo vi presentiamo i migliori smartphone pieghevoli ufficializzati fino ad ora e quelli in arrivo prossimamente!

Scorciatoie:

I migliori smartphone pieghevoli del 2019

Royole FlexPai

Il Royole FlexPai può essere considerato il padre degli smartphone pieghevoli ed è per questo che lo trovate in cima alla lista. Annunciato a fine 2018 è il primo smartphone pieghevole ad aver visto la luce del sole anche se la sua disponibilità è limitata al mercato cinese.

Il design del FlexPai ha probabilmente ispirato Huawei durante la realizzazione del Mate X: i due dispositivi sono simili sotto diversi aspetti anche se Huawei ha realizzato una versione indiscutibilmente più avanzata. Esteso completamente lo smartphone pieghevole di Royole sfoggia un display da 7,8 pollici che si apre verso l’esterno. Nonostante i gap a livello software e in termini di qualità costruttiva, affidabilità e robustezza, bisogna ricordare che il FlexPai è lo smartphone pieghevole più economico in commercio con un prezzo di circa 1300 euro.

Il FlexPai di Royole è il primo smartphone pieghevole al mondo. / © AndroidPIT

Royole FlexPai – Specifiche tecniche Dimensioni: 134 x 190,3 x 7,6 mm Peso: 320 g Capacità della batteria: 3970 mAh Dimensioni del display: 7,8 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 1920 x 1440 pixel (308 ppi) Fotocamera frontale: 16 megapixel Fotocamera posteriore: 20 megapixel Versione Android: 9 - Pie RAM: 6 GB

8 GB Memoria interna: 128 GB

256 GB Memoria removibile: microSD Chipset: Qualcomm Snapdragon 855 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,84 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Samsung Galaxy Fold

Il primo dispositivo pieghevole di Samsung è stato il protagonista dell’evento Unpacked del 20 febbraio 2019 facendo letteralmente saltare dalla sedia i presenti. Il suo arrivo sul mercato non è stato semplice ma ora è possibile acquistarlo anche in Italia al prezzo di 2050 euro.

Il Galaxy Fold offre due schermi completamente separati, uno esterno da 4,6 pollici con rapporto di aspetto di 21:9 e uno interno pieghevole da 7,3 pollici che si apre come un libro. Samsung lo ha realizzato in modo che il display pieghevole rimanga protetto dalla scocca in metallo quando viene chiuso.

Quando viene chiuso il Galaxy Fold mostra un display esterno da 4,6 pollici. / © AndroidPIT

Sotto la scocca troviamo un processore Exynos 9820, lo stesso di Galaxy S10, 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. A tenere in vita il dispositivo ci pensa la batteria da 4380mAh ripartita in due blocchi per via del design pieghevole.

Dal punto di vista del software Samsung ha lavorato a stretto contatto con Google per creare una nuova esperienza soprattutto dal punto di vista del multi-tasking. Su Galaxy Fold potrete eseguire e utilizzare tre app contemporaneamente una accanto all'altra. Per saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione.

Samsung Galaxy Fold – Specifiche tecniche Capacità della batteria: 4380 mAh Dimensioni del display: 7,3 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2152 x 1536 pixel (362 ppi) Fotocamera frontale: 10 megapixel Fotocamera posteriore: 16 megapixel Flash: Dual-LED Versione Android: 9 - Pie RAM: 12 GB Memoria interna: 512 GB Memoria removibile: Non disponibile Chipset: Qualcomm Snapdragon 855 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,8 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0

Huawei Mate X

Presentato in occasione del Mobile World Congress di quest’anno, il Mate X di Huawei non è in realtà disponibile all'acquisto sul mercato italiano ed internazionale. La particolarità del foldable cinese è che vanta un unico display e si piega in senso opposto rispetto al Galaxy Fold.

Quando viene aperto completamente il Mate X offre un ampio display da 8 pollici mentre da piegato assume l’aspetto di uno smartphone da 6,6 pollici di diagonale. Ad animarlo troviamo il performante Kirin 980 ed una batteria da 4500mAh. Rispetto al Galaxy Fold offre il supporto al 5G.

Mate X mostra uno enorme display da 6,6 pollici quando viene chiuso. / © AndroidPIT

Huawei Mate X – Specifiche tecniche Dimensioni: 174,6 x 85,4 x 8,2 mm Peso: 232 g Capacità della batteria: 5000 mAh Dimensioni del display: 7,2 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2244 x 1080 pixel (441 ppi) Fotocamera frontale: 24 megapixel Fotocamera posteriore: 40 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: Huawei EMUI RAM: 6 GB Memoria interna: 128 GB Memoria removibile: microSD Chipset: HiSilicon Kirin 980 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,6 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0

Motorola Razr 2019

Motorola ha riesumato il leggendario Razr! Con Android a bordo, la versione lanciata nel 2019 non rinuncia al design pieghevole e riesce a conquistare grazie al suo corpo più compatto rispetto alle altre alternative proposte da Huawei, Samsung e Royole.

Il piccolo display esterno da 2,7 pollici (600 x 800 pixel) rende lo smartphone utilizzabile anche quando piegato anche se per poche funzionalità. Il display principale arriva nel formato 21:9 e misura 6,2 pollici offrendo una risoluzione di 876x2142 pixel. Tra gli smartphone ufficializzati fino ad ora quello di Motorola è quello più convincente in termini di design ma lo è un po' meno dal lato delle specifiche tecniche non al passo con quelle dei recenti flagship. Prezzo? 1599 euro.

Il nuovo Motorola Razr! / © AndroidPIT

Motorola Razr (2019) – Specifiche tecniche Dimensioni: 172 x 72 x 14 mm Peso: 205 g Capacità della batteria: 2501 mAh Dimensioni del display: 6,2 pollici Tecnologia display: POLED Schermo: 2142 x 876 pixel (373 ppi) Fotocamera frontale: 5 megapixel Fotocamera posteriore: 16 megapixel Flash: Dual-LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: Stock Android RAM: 6 GB Memoria interna: 128 GB Chipset: Qualcomm Snapdragon 710 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,2 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0

Gli smartphone pieghevoli non ancora annunciati

Samsung Galaxy Fold 2

Samsung ci riprova con un pieghevole più economico e leggermente rivisitato. Il Galaxy Fold 2 è atteso per il 18 febbraio insieme alla serie Galaxy S11. A caratterizzarlo un design a conchiglia caratterizzato dalla presenza di due schermi: due display: uno principale da 8,1 pollici ed uno esterno più piccolo per notifiche e ad altre informazioni. Non si conoscono i dettagli del Galaxy Fold 2 ma secondo quanto trapelato in rete, dovrebbe offrire un'etichetta di circa 1000 dollari.

Data di lancio: 18 febbraio 2019