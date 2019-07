Android Q darà enfasi alla modalità Night Sight nella fotocamera dei Pixel

Un fortunato utente ha ricevuto, durante la settimana in corso ed in anticipo di qualche giorno, l'aggiornamento alla Beta 5 di Android Q sul suo Pixel. A parte la strana casualità degli eventi, questo ha permesso ai colleghi di 9 to 5 Google di dare un'occhiata da vicino alle novità introdotte, una delle quali riguarda Fotocamera e modalità Night Sight.

In realtà, volendo essere precisi, la build trapelata non è necessariamente la stessa Beta 5 che ci aspettiamo di veder arrivare sui nostri Pixel a breve. Con il numero QP1A.190626.001, questa build si separa chiaramente dalla nomenclatura utilizzata da Google finora per queste beta (i cui numeri di versione iniziavano con QPP1, QPP2, ecc...). Inoltre le patch di sicurezza indicano come data quella di agosto, un mese in anticipo sulla build che ci aspettiamo a breve, indicando forse che questa build è leggermente più avanzata della nuova Beta in arrivo ai tester pubblici.

Tornando a noi, questa build contiene dei miglioramenti alle gesture che permettono di calibrare in base alle proprie esigenze la sensibilità del movimento necessario a tornare indietro. Non è chiaro in che modo la sensibilità influenzi la gesture, ne sapremo di più nei prossimi giorni probabilmente.

La stessa scena catturata senza e con Night Sight. / © AndroidPIT

Un'altra differenza rispetto all'attuale versione di Android Q presente sul nostro Pixel 3 XL è visibile nell'applicazione Fotocamera, giunta alla versione 6.3. La particolarità di questo aggiornamento della GCam risiede nel posizionamento della modalità Night Sight (di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita) che ora si trova a due passi dalla modalità di scatto principale.

Un'aggiornamento che i possessori di Pixel apprezzeranno davvero molto. / © 9 to 5 Google

Scorrendo il dito potrete infatti con tale versione raggiungere Night Sight senza dovervi recare nel menu "Altro" e perdere tempo prezioso.

Cosa ne pensate dei cambiamenti che Google sta apportando ad Android?