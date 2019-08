Le migliori app per imparare una lingua straniera

Viaggiare fa parte della natura dell’uomo. Il nostro spirito è sempre alla ricerca di nuove terre tutte da scoprire e l’apprendimento di una lingua straniera diventa fondamentale per poter comunicare quando ci ritroviamo al di fuori dei nostri confini. Le lingue straniere, in aggiunta, stanno diventando un requisito importante nel mondo del lavoro. Se amate il fai dai te e non volete spendere un patrimonio in corsi all'estero, il nostro caro dispositivo Android può darvi una mano.

Duolingo: imparare (gratis) giocando

“I am going to home”, se questa frase vi sembra corretta, allora il vostro vecchio inglese ha bisogno di una bella spolverata. Duolingo ha un'interfaccia pulita ed al suo interno troverete esercizi, statistiche e promemoria. Una delle caratteristiche più interessanti di Duolingo è che controlla i vostri progressi nell’apprendimento della lingua. In questo modo potrete imparare dai vostri errori.

Questa applicazione, completamente gratuita, si è guadagnata tante buone recensioni ed una fama piuttosto consolidata. Ed è facile capire il perché: gli esercizi, organizzati in livelli, sono presentati all'interno di un'interfaccia semplice e chiara ed imparare diventa quasi un gioco. E se volete liberarvi della pubblicità, vi basta passare a Duolingo Plus.

Duolingo è un'app gratuita e ben fatta. / © AndroidPIT

Babbel: la migliore app a pagamento

Anche Babbel non ha certo bisogno di presentazioni. Le lingue a disposizione su Babbel sono quattordici e tra queste naturalmente si trovano l'inglese, il francese, lo spagnolo ed il tedesco. Babbel mette a disposizione argomenti interessanti e pratici all'interno di brevi lezioni di 15 minuti.

È possibile iniziare da un livello di base o da uno più avanzato. L'app è interattiva e l'apprendimento è veloce e tutt'altro che noioso. Per accedere al servizio completo bisogna abbonarsi e pagare circa 5 euro al mese per 12 mesi. Un piccolo prezzo er imparare più di 3000 vocaboli nuovi e acquisire le giuste competenze linguistiche per affrontare un nuovo viaggio o un'avventura lavorativa all'estero con meno stress!