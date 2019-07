Come ascoltare la radio FM offline su Android

Spesso si fa troppo affidamento ad internet. La mancanza di una connessione efficiente può creare panico e mettere le persone in grosse difficoltà, soprattutto quelle che non possono neppure immaginare di uscire di casa senza la propria musica a portata di mano. Ma perché non utilizzare la cara e vecchia radio FM ormai accantonata dal ben più efficiente streaming?

Non tutti i dispositivi supportano la radio FM o hanno il chip dedicato attivo

Purtroppo non è possibile ascoltare la radio FM offline su tutti i dispositivi Android. Non tutti gli smartphone sono equipaggiati con un tuner FM che permette di decodificare il segnale ricevuto da un'antenna radio. Il problema è che se il vostro dispositivo non ha un sintonizzatore, nessuna app potrà sostituirlo. Per prima cosa verificate quindi se il vostro smartphone offre questa feature.

Purtroppo sempre meno brand integrano la radio FM e per scoprire se il vostro dispositivo la integra vi basta dare un'occhiata al menu delle istruzioni o scaricare un'app radio FM dal Play Store. Se il vostro dispositivo integra la radio FM ed il brand produttore ha attivato il chip dal lato software riuscirete ad utilizzarla senza problemi; in caso contrario visualizzerete sul display un messaggio di notifica, proprio come è accaduto a noi con il nostro Pixel quando abbiamo provato a lanciare l'app.

Purtroppo non è possibile ascoltare la radio FM offline su tutti i dispositivi Android. / © AndroidPIT

Nel caso in cui il vostro Android ne sia in possesso ritenetevi fortunati perché potrete ascoltare la radio FM offline. In tal caso, oltre alla radio preinstallata sul vostro dispositivo, potreste utilizzare anche delle applicazioni alternative che trovate (con un po' di fatica, va detto) sul Play Store:

Disattivare il chip della radio FM è legale?

Sì, i brand produttori possono decidere di disabilitare questo chip sui propri dispositivi. Dal punto di vista dell'utente però non è corretto pagare per una feature di cui in realtà non si può usufruire. Il NAB (National Association of Broadcasters) che si occupa di programmi radio e TV negli Stati Uniti, vorrebbe rendere obbligatoria l'attivazione del chip attraverso un disegno di legge. I produttori, nel frattempo, si difendono puntando sul fatto che podcast e streaming musicale siano più popolari tra gli utenti e che quindi la domanda per la radio FM non potrà fare altro che scomparire.

La radio FM (senza internet) però è un'altra cosa rispetto allo streaming e consente di risparmiare traffico dati e batteria (le app per lo streaming pesano parecchio sulla batteria). E poi se si desidera ascoltare la radio nel mezzo delle campagne toscane e non si ha a disposizione alcuna rete come si fa? Il punto principale, tuttavia, è che se si paga per questa feature i brand dovrebbero fornirla: spetta all'utente poi decidere se utilizzarla o ignorarla.

La radio FM però è un'altra cosa rispetto allo streaming. / © AndroidPIT

Non tutto è perduto: Spirit1, Spirit2 e Next Radio vi vengono in soccorso

Avete una rom personalizzata? Spirit1 e Spirit2 potrebbero venirvi in soccorso. Le applicazioni permettono di utilizzare la classica radio FM senza l’utilizzo di cuffie. Entrambe sono a pagamento alla cifra di 8,99 e 8,49 euro, ma non è più possibile acquistarle direttamente dal Google Play Store. Verificate, prima, se il vostro dispositivo è compatibile. Le app sono disponibili esclusivamente sull'app ufficiale di XDA che potete scaricare a questo link.

Delle medesime app esiste anche una versione free, priva di funzione RDS e con opzioni ridotte all’osso, che trovate all'interno dell'app di XDA. Ricordatevi che funzionerà solo su firmware AOSP. Se desiderate sapere come flashare una rom da zero, ecco a voi la nostra utile guida.

Un'altra soluzione arriva poi dal NAB: l'istituto ha infatti creato un'app gratuita che permette di attivare la radio FM su diversi dispositivi. Per prima cosa controllate se il vostro smartphone fa parte della lista, ma tenete a mente che molti dispositivi Samsung non sono compatibili nonostante si trovino al suo interno perché in Europa montano chip diversi. Ad esempio l'S9 in Italia monta una CPU Exynos, mentre negli Stati Uniti una CPU Qualcomm.

Purtroppo non posso assicurarvi che con questi trucchi riuscirete senza alcun dubbio ad ascoltare la radio FM sul vostro dispositivo ma, quantomeno, ci potrete provare. Pensate che lo streaming accantonerà presto la radio FM una volta per tutte?