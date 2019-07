Apple in trattativa per acquistare l'intero business dei modem Intel

Secondo il Wall Street Journal, Apple si troverebbe in "trattative avanzate" per acquisire l'intero business dei modem per smartphone di Intel per la "modica" cifra di almeno 1 miliardo di dollari. L'affare potrebbe concludersi la prossima settimana e includerebbe sia i brevetti che tutto il personale di Intel.

Apple non è estranea alla faccenda, soprattutto quando si tratta di modem Intel, specie perché gli iPhone più recenti utilizzavano proprio la sua piattaforma. Tuttavia, la transizione al 5G rappresentava una grande sfida per le due società, poiché lo sviluppo dei modem 5G di Intel ha subito notevoli ritardi che Apple non poteva proprio permettersi. Ecco perché a Cupertino si è deciso di firmare un accordo con Qualcomm (di certo non perché le due società sono amiche).

Apple non vuole fare affidamento solo sui modem 5G di Qualcomm. / © AndroidPIT

Inoltre, vi è anche da considerare che, subito dopo la notizia dell'accordo tra i due, Intel ha anche annunciato il suo ritiro dal business dei modem 5G per smartphone. Di conseguenza, l'acquisizione dello stesso da parte di Apple suggerisce che non vuole fare esclusivamente affidamento su Qualcomm (e fa anche bene).

Voi cosa ne pensate della mossa di Apple?