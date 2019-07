Google acquista la vostra faccia a 5 dollari per "allenare" Pixel 4

Molti soldi e molti dipendenti non bastano! Anche con il bagaglio di risorse a sua disposizione, talvolta persino Google necessita di un aiuto extra. Sembra dunque che il gigante tecnologico stia acquisendo dati facciali offrendo ai volontari una carta regalo del valore di 5 dollari.

Questa storia ha cominciato a decollare durante lo scorso weekend, quando i colleghi di ZDNet hanno ricevuto la segnalazione da parte di un utente che sia lui che i suoi amici avevano venduto la faccia a Google per 5 dollari. L'uomo ha spiegato che è stato avvicinato da una persona che si spacciava per dipendente Google, il quale gli avrebbe chiesto di scansionare il proprio viso con un dispositivo non identificato, che si presume possa essere Pixel 4, o un prototipo.

Just a look at that mysterious hollow on top right inside of #Pixel4XL front panel.

Knowing it's pretty deep nd seems to be no glass transparency, it's likely there to accommodate Soli Radar components IMO.

Again, JUST AN ASSUMPTION based on that hollow location, size nd shape 😉 pic.twitter.com/2PzpdnToIn