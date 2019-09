Apple iPhone 12: è già tempo di parlare della nuova generazione

Le prime indiscrezioni trapelate ad inizio anno suggerivano che Apple avrebbe equipaggiato i suoi iPhone con schermi di 5,4 pollici, 6,1 pollici e 6,7 pollici entro il 2020. Queste informazioni provengono dall'analista Ming-Chi Kuo, considerato una fonte molto affidabile nella scena Apple.

Kuo non solo parla delle dimensioni degli schermi, ma prevede anche che tutti e tre i modelli saranno basati su pannelli OLED. Non ha riferito se la tacca sarà ancora necessaria per la complessa tecnologia della fotocamera dedicata al FaceID.

Tuttavia esiste già un prototipo di iPhone privo di notch. Sulla base di questa voce molto audace, le prime immagini pubblicate su Twitter da @BenGeskin suggeriscono la possibilità di un nuovo adattamento della tecnologia FaceID nel bordo superiore dello schermo. Si tratta tuttavia di supposizioni.

Exclusive: One of the 2020 iPhone prototypes has 6.7-inch display with Face ID and TrueDepth camera system housed in the top bezel. pic.twitter.com/sAJE7J12ty