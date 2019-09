Apple Watch Series 5: lo smartwatch Apple si aggiorna senza troppe rivoluzioni

Non aspettatevi un dispositivo completamente nuovo ma piuttosto un aggiornamento della precedente generazione, Apple Watch Series 4. Apple Watch Series 5 viene introdotta sul palco da Stan Ng con un video in stile... Apple! E punta subito su quella che definire la novità principale: un display Retina Always-On.

Apple Watch Series 5 introduce il Display Always-On

Con questa feature sarà sempre possibile avere accesso all'ora, visibile da qualsiasi angolazione. Basta muove il polso su e giù per abbassare o abbassare la luminosità. Una serie di sensori integrati che lavorano insieme permettono al nuovo smartwatch di offrire 18 ore di autonomia.

Display Always-on e servizio SOS a livello internazionale! / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Il nuovo Apple Watch Series 5 integra poi una bussola per controllare altitudine, latitudine e longitudine durante l'attività fisica, in outdoor. I dati sono disponibili in una nuova app dedicata. L'orologio smart di Apple offre poi una funzione dedicata alla sicureza, un servizio SOS che consiste in una chiamata di emergenza internazionale in più di 150 Paesi. Per attivarla basta premere e rilasciare il tasto laterale.

I nuovi Apple Watch Series 5 possono essere pre-ordinati già da oggi

Apple Watch Series 5 offre cinturini personalizzabili. / © Apple (Screenshot: AndroidPIT)

Apple Watch Series 5 arriva sia in titanio che in ceramica. come diverse indiscrezioni avevano annunciato. Il modello realizzato in acciaio inossidabile viene proposto ora nella colorazione nera. Apple Watch Series 5 arriva poi nelle varianti Nike e Hermés. Inutile dire che il team di Apple ha aggiornato i cinturini personalizzabili per andare incontro al gusto di diversi utenti.

Sarà possibile ordinare i nuovi Apple Watch Series 5 già da oggi al prezzo di partenza di 399 dollari per il modello GPS e 499 euro per il modello GPS+LTE . Le spedizioni inizeranno il 20 settembre.