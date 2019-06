Asus conferma: ROG Phone 2 avrà un display da 120 Hz

Svelando la sua partnership con il gioco "Under The One Man", il produttore taiwanese ha annunciato che il suo prossimo smartphone godrà di questa caratteristica speciale. In occasione del lancio, saranno disponibili anche nuovi giochi ottimizzati per ottenere la massima esperienza possibile.

I believe @gsmarena_com already believed in my earlier leak that the ROG Phone 2 will feature a 120Hz display. Now it's confirmed.

P.S, it's not the first phone to have such a display.#asus #ROG #rogphone2 pic.twitter.com/Q3w8xGUYs5 — Mukul Sharma (@stufflistings) 11 juin 2019

La frequenza di aggiornamento più veloce consente di ottenere più immagini al secondo, così come una fluidità incomparabile durante la navigazione web e un piacere per gli occhi non da poco, specialmente durante le sessioni di gioco.

ROG Phone 2 riprenderebbe quindi una caratteristica già vista in precedenza su Razer Phone e Razer Phone 2, il che attirerà sicuramente molti giocatori interessati proprio a questi particolari. Per il resto, purtroppo, non sappiamo ancora molto su questo dispositivo, ma dovrebbe essere rilasciato durante l'estate.

Il Razer Phone 2 è uno dei pochi dispositivi sul mercato ad offrire un display 120 Hz. / © AndroidPIT

Con ogni probabilità, ROG Phone 2 sarà equipaggiato da una scheda tecnica di altissimo livello. Possiamo quindi aspettarci un SoC Snapdragon 855 e 12GB di RAM. Anche il sistema di raffreddamento sarà sicuramente migliorato per evitare problemi di surriscaldamento durante le sessioni di gioco prolungate.

Siete anche voi degli appassionati di smartphone da gaming?