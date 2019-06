Ban o no, questi smartphone Huawei riceveranno Android Q

Come previsto, in questi giorni le vendite di Huawei sono crollate. Anche se molti hanno dichiarato di fidarsi ancora del marchio cinese, la realtà è che il numero di smartphone venduti in tutto il mondo, specialmente in Europa, è diminuito in gran numero. Uno dei fattori principali è la rottura con Google, uno dei motivi che annulla ogni speranza di arrivo dell'aggiornamento ad Android Q.

C'è una possibilità che Huawei P30 Pro possa ricevere Android Q. / © AndroidPIT

Tuttavia, il divieto entrerà in vigore il 19 agosto, dando a Huawei poco più di due mesi per continuare a lavorare con i suoi (ex) partner commerciali. Se fosse tutto pronto prima di tale data, molti utenti potrebbero essere in grado di ottenere l'ultima versione di Android.

Secondo i colleghi di HDBlog, Huawei sta lavorando duramente per far sì che l'aggiornamento raggiunga almeno 11 dei suoi smartphone. L'elenco comprende gli ultimi flagship e alcuni dispositivi di fascia media. Ecco l'elenco completo:

È sicuramente una bella notizia, ma è necessario prendere questa informazione con molta cautela, soprattutto perché la situazione è più che delicata. D'altro canto, dobbiamo ricordare che Huawei ha praticamente pronto il suo nuovo sistema operativo che potrebbe vedere la luce quando il divieto sarà effettivo.

Possiamo fidarci di questa fonte?