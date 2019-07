Guida al Bootloader: cos'è e a cosa serve

Scorciatoie:

Cos'è il bootloader

Partiamo dall'inizio. Il bootloader è un programma che, ogni qualvolta accendiamo un dispositivo, entra in azione ed esegue le giuste routine per avviare il sistema operativo. Non è quindi una prerogativa di Android ma, al contrario, lo ritroviamo in tutti i dispositivi dotati di un sistema operativo: tablet, smartphone e pc.

Può capitare che un dispositivo, come un computer per esempio, sia dotato di due diversi sistemi operativi (dual boot). In questo caso sarà compito del bootloader quello di avviare l'uno o l'altro a seconda delle preferenze dell'utente o in modo automatico.

Lo stesso principio si applica anche ai dispositivi Android, con la differenza che in questo caso il sistema operativo in questione è uno solo. Sarà il bootloader a determinare quando eseguire Android o quando entrare in Recovery mode, quell'ambiente di esecuzione indipendente dal sistema operativo situato in un’altra partizione della memoria interna.

In azione mentre sblocchiamo il bootloader del nostro Nexus 6P. / © AndroidPIT

Perché i brand produttori bloccano il bootloader

I produttori bloccano il bootloader dei dispositivi per far sì che solo il sistema operativo installato nel dispositivo venga utilizzato. C'è da dire che non tutti i brand agiscono allo stesso modo: alcuni produttori rilasciano i propri smartphone con il bootloader già sbloccato (per la gioia dei più smanettoni).

Per far girare delle ROM modificate è necessario sbloccare il bootloader

Proprio perché lo sblocco del bootloader consente di installare un software non autorizzato, quest'operazione invaliderà la garanzia del vostro dispositivo quasi sempre.

Bootloader bloccato: cosa fare?

Il bootloader è scritto e fornito direttamente dal produttore del dispositivo e, vista l'importanza che riveste, risiede in una porzione di memoria che non può essere facilmente modificata dai singoli utenti (anche se sappiamo quanto vi piacerebbe avere questa libertà!). Quando si vuole modificare il proprio dispositivo uno dei maggiori ostacoli è il bootloader bloccato. Cosa comporta?

Un bootloader bloccato caricherà solo i sistemi operativi autorizzati con una firma digitale (signed). Quasi tutti i produttori di smartphone decidono di bloccarlo consentendo solo il caricamento del loro Android personalizzato e impedendo l’installazione di altre ROM personalizzate. Come però sapete dietro ogni problema Android, c'è sempre una soluzione. Per far girare delle ROM modificate, sarà necessario sbloccare il bootloader che sarà così in grado di avviare anche sistemi operativi "non autorizzati".

Per lo sblocco del bootloader ogni produttore prevede una diversa procedura che può richiedere l'invio di un semplice comando dal PC tramite connessione USB, fino al download di un programma apposito.

Ad oggi non è così facile trovare smartphone completamente sbloccati. / © AndroidPIT

Lo sblocco del bootloader spesso richiede i permessi di root abilitati sul vostro dispositivo. Prima di passare all'azione quindi mettete al riparo i vostri dati con un backup e date un'occhiata alle nostre guide dedicate al root:

Opinion by Jessica Murgia Lo sblocco del bootloader e i permessi di root non mi interessano Cosa ne pensi? 50 50 708 votanti

Avete mai sbloccato il bootloader del vostro Android?