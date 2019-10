Come accelerare gli aggiornamenti software Huawei ed Honor

Può essere frustrante sapere che un aggiornamento ricco di nuove funzionalità e bug fix viene distribuito tramite OTA per il proprio smartphone ma anche se si continua a premere sul tasto di aggiornamento software, nessun pacchetto viene visualizzato. Per gli smartphone Huawei e Honor è possibile affidarsi a Firmware Finder, una piccola app che accelera il processo. Ecco cosa dovete sapere di questa utilissima applicazione.

Aggiornamenti rapidi per Huawei e Honor con Firmware Finder

Conosciamo tutti il problema: il produttore X annuncia un aggiornamento software per lo smartphone che stiamo utilizzando. Ci catapultiamo tra le impostazioni ed iniziamo a premere nervosamente sul pulsante di aggiornamento del software. Continuiamo a cliccarci sopra per un'ora, giorni e forse per un'intera settimana, ma senza successo.

Se possedete uno smartphone Huawei o Honor potrete utilizzare un'app per scaricare il firmware più recente per il vostro dispositivo. Questo vale anche per gli smartphone Huawei o Honor che sono stati importati dalla Cina e girano un firmware cinese. Non avrete bisogno dei permessi di root o di un bootloader sbloccato. Inoltre è quasi impossibile flashare la versione errata di un firmware sullo smartphone. Tuttavia, l'utilizzo dell'app è ovviamente a vostro rischio.

Con Huawei ed Honor potrete mettere il turbo agli aggiornamenti software! / © AndroidPIT

Come installare gli aggiornamenti software con Firmware Finder

L'aggiornamento manuale con l’aiuto di Firmware Finder è relativamente facile per gli utenti esperti. Tuttavia è necessario eseguire preventivamente il backup dei dati sullo smartphone, caricare completamente il dispositivo, collegarsi a una rete WIFI veloce e riservarsi il tempo sufficiente per l'intera procedura.

Prima di tutto scaricate Firmware Finder dal Google Play Store

Dopo aver installato e aperto l'app per la prima volta, è necessario confermare la dichiarazione di non responsabilità e le autorizzazioni per l'app

Una schermata relativamente semplice vi darà il benvenuto

L'app riconoscerà automaticamente il vostro smartphone Honor o Huawei; in caso contrario inseritelo manualmente.

Troverete il numero di build in Impostazioni>Info sul dispositivo. I numeri di build degli smartphone Huawei e Honor seguono sempre uno schema fisso in base al quale le ultime quattro cifre corrispondono alla versione corrente del software. Nel nostro esempio utilizziamo l'Honor 8 Pro con il numero di build DUK-L09C432B183.

Solo il nome del dispositivo e il firmware sono criptici, ma ci si orienta velocemente. / © AndroidPIT

Selezionare, verificare e scaricare il firmware corretto

Dopo aver selezionato lo smartphone, arriverete al livello successivo di Firmware Finder. Qui vengono visualizzati in ordine cronologico tutti i firmware attualmente disponibili per lo smartphone:

Selezionate la versione del firmware che desiderate installare

Verrete indirizzati alla pagina successiva che mostra un testo di cinque righe

Dietro la prima riga con il nome del firmware pre-selezionato si trova il changelog di Huawei, se disponibile. Su Download si scaricano tutti i dati riguardanti l'aggiornamento software. Prima di procedere però verificate tramite Verifica accesso firmware e poi Con IMEI, se il firmware è quello realizzato per lo smartphone con il software installato. In alcuni casi occorre eseguire un passaggio intermedio per arrivare alla versione corrente di EMUI.

Non preoccupatevi, è presente un changelog e il firmware verrà verificato. / © AndroidPIT

Una volta verificato il firmware scaricato per lo smartphone, è possibile scaricare i file utilizzando la funzione di download. La barra di avanzamento del download si trova nella metà superiore dello schermo ed è rappresentata da un cerchio attorno al logo del team di programmazione.

Configurare il server di aggiornamento tramite proxy, eseguire l'aggiornamento e la pulizia

Una volta completato il download, dovete far credere allo smartphone che l'aggiornamento sia caricato da un server. Per fare ciò:

Andate nelle impostazioni WIFI

Premete a lungo sulla rete WIFI a cui è connesso lo smartphone

Inserite i seguenti dati: Hostname Proxy: localhost Port Proxy: 8080

Salvate le voci e tornate al Firmware Finder

Scegliete l'opzione In-App Proxy e confermate con Ok

Dovrete far credere allo smartphone di essere connesso ad un server. / © AndroidPIT

Questi due ultimi passaggi trasformano Firmware Finder in un server di aggiornamento software. Tornando su Aggiornamento di sistema nelle impostazioni ed avviando la ricerca dell'ultimo aggiornamento software, troverete finalmente disponibile l'update.

Se, per qualche ragione Firmware Finder avesse scaricato un firmware errato, lo smartphone Huawei o Honor rifiuterà l'installazione. Se i file sono tutti corretti, l'aggiornamento verrà installato senza problemi.

Dopo l'aggiornamento, non dimenticate di rimuovere le impostazioni del proxy dalle impostazioni WIFI. Se non lo fate, non sarete in grado di stabilire connessioni dati su questa rete WIFI.

Attenzione: può capitare che siano già presenti sui server alcuni firmware non ancora rilasciati in tutti i mercati di appartenenza del vostro smartphone. Di conseguenza questi firmware non sono "firmati" dall'azienda. Potrete comunque scaricare il pacchetto ma, senza i permessi di root, al momento non esiste procedura per forzare l'installazione. L'unico consiglio è quello di attendere che il pacchetto venga firmato da Huawei o Honor per poi procedere all'installazione come descritto in questo articolo.

Avete già provato a mettere il turbo al vostro smartphone Honor o Huawei?