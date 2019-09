Cos'è il Debug USB e come attivarlo su qualsiasi dispositivo

L’opzione di Debug USB è una speciale modalità che permette una comunicazione avanzata con il nostro dispositivo. Collegandolo al PC potremo infatti utilizzare programmi che vanno ad interagire in profondità col terminale, consentendogli di installare applicazioni, leggere informazioni di sistema o, più comunemente, abilitare i permessi di root. Scopriamo come attivarla.

Cos'è la modalità Debug USB

Il termine debugging indica in informatica il processo di ricerca e correzione di bug all'interno di un software. Tradizionalmente lo sviluppo di applicazioni Android viene fatto attraverso Android Studio su computer ma per verificare il funzionamento dell'app occorre passare per lo smartphone dove viene eseguito il codice, sempre che non si utilizzi l'emulatore incluso nel programma per lo sviluppo.

Ed è qui che la funzione di Debug USB entra in gioco. Attraverso questa feature è possibile collegare lo smartphone al pc e verificare l'app che stiamo sviluppando attraverso l'utilizzo di un cavo USB. Si tratta di uno strumento dedicato agli sviluppatori ed è per questo che compare nel menu nascosto delle Opzioni sviluppatore.

Attivate il Debug USB sul vostro dispositivo. / © AndroidPIT

A cosa serve il Debug USB

Attraverso questa funzione è possibile collegare lo smartphone al PC e trasferire diversi tipi di dati. Per procedere è necessario utilizzare ADB (Android Debug Bridge) per la maggior parte degli smartphone, o altri programmi simili rilasciati dai diversi brand produttori come, ad esempio, Odin per Samsung.

Se desiderate modificare qualche aspetto del software del vostro smartphone dovrete per prima cosa attivare il Debug USB che vi aprirà le porte al root, al mondo delle ROM e della Custom recovery. Se poi desiderate sviluppare un'applicazione Android attivare questa funzione è il primo passo da fare per poter provare l'app sul dispositivo quando è ancora in fase di sviluppo. In questo modo potrete subito dare un'occhiata alle modifiche apportate al codice dell'applicazione.

Ecco a cosa serve il Debug USB. / © AndroidPIT

Mantenere sempre attivo il Debug USB comporta un rischio circa la sicurezza del dispositivo. In caso di furto, se il debugging USB è attivo, sarà più facile accedere ai dati presenti nel terminale o installare un altro sistema operativo.

Come attivare il Debug USB

Prima di attivare l’opzione Debug USB, assicuratevi di avere i driver del vostro dispositivo installati sul PC. Se non avete idea di cosa siano i driver o non sapete come installarli, date un'occhiata alla nostra guida dedicata. Adesso non vi resta che collegare il vostro dispositivo al PC ed aspettare che lo riconosca. Se tutto è andato come previsto, staccate pure il dispositivo e procedete con l'attivazione del Debug USB.

Se possedete un dispositivo con Android 2.3 o precedente:

Aprite il menu delle impostazioni. Cliccate su Applicazioni. Andate su Sviluppo. Attivate l’opzione Debug USB.

Se riuscite a trovare la voce Opzioni sviluppatore all'interno del menu di impostazioni:

Aprite Opzioni sviluppatore ed attivatele. Attivate l’opzione Debug USB.

Se invece non riuscite a trovarle, vi bastano pochi passi per farle comparire:

Aprite il menu delle impostazioni. Selezionate Sistema/Info telefono. Premete 7 volte su Versione build. Tornate alle impostazioni. Cliccate su Opzioni sviluppatore non appena compariranno tra le varie voci del menu ed attivatele. Attivate ora l’opzione Debug USB.

Non trovate le Opzioni sviluppatore? Fatele comparire con 7 semplici tap. / © AndroidPIT

Con il Debug USB attivo potrete utilizzare software avanzati, come Eclipse per programmare in Android, VRoot o SuperOneClick per ottenere facilmente i permessi di root e tanti altri programmi di utilità. Le possibilità sono, come sempre, infinite nel mondo Android.

