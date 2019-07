Amazon Prime è un ottimo servizio che permette l'accesso a diversi servizi, sconti anticipati e alla spedizione gratuita (anche in un giorno) a fronte di un canone mensile di 3,99 euro o annuale di 36 euro. Tuttavia, è anche vero che moltissimi utenti usufruiscono della prova gratuita di un mese per sfruttare il servizio solo per determinate ricorrenze (Prime Day, Black Friday, Cyber Monday...), ma poi si dimenticano di disattivare l'iscrizione e si ritrovano costretti a pagare il canone.

Come cancellare l'abbonamento ad Amazon Prime

In ogni caso, qualunque sia la motivazione per cui avete deciso di cancellare la vostra iscrizione ad Amazon Prime, ecco come fare in poche mosse:

Recatevi sul sito ufficiale di Amazon e fate il login con il vostro account;

Passate il mouse sulla voce "Account e liste" nell'angolo in alto a destra della pagina e fate click sulla voce "Il mio Amazon Prime";

Individuate la voce "Il mio Amazon Prime". / © AndroidPIT

Nella prossima pagina, cercate la voce "Annulla iscrizione - Rinuncia ai benefici di Prime" in basso a sinistra;

Premete sul link indicato per annullare la vostra iscrizione. / © AndroidPIT

Infine, confermare la cancellazione premendo sul pulsante "Termina i miei benefici" nella parte bassa dell'ultima pagina.

Confermate premendo sul pulsante giusto! / © AndroidPIT

Amazon Prime: come ottenere il rimborso dell'abbonamento

Se non siete riusciti a cancellare la vostra iscrizione per tempo, in alcuni casi potreste anche essere in grado di ottenere un rimborso per aver pagato l'abbonamento ad Amazon Prime senza aver usufruito dei suoi vantaggi.

Dunque, se Amazon rinnova automaticamente l'abbonamento e vi addebita il canone previsto, potreste essere in grado di riavere i vostri soldi facendo una semplice richiesta al supporto. Nel caso in cui il rimborso non vi sia concesso, potrete comunque annullare la vostra iscrizione a Prime e mantenere i suoi vantaggi fino alla fine del periodo di abbonamento pagato.