La guida definitiva per contattare l'assistenza di Instagram

Riscontrate dei problemi con il vostro account Instagram? Non riuscite ad accedere oppure siete stati bannati? Se state cercando un modo per contattare il supporto tecnico, armatevi di pazienza e seguite la nostra guida.

Contattare Instagram è particolarmente facile, ma il vero problema è ricevere una risposta. Di conseguenza, ciò rende molto difficile trovare una soluzione al vostro problema, dunque è importante conoscere tutte le tue opzioni a vostra disposizione per "disturbare" il supporto tecnico del social.

Numero di telefono e e-mail di Instagram

Sebbene il numero di telefono e l'e-mail di Instagram siano disponibili pubblicamente, è molto probabile che non riceverete alcuna risposta tramite questi canali.

Numero di telefono: +1 650 543 4800

E-mail: support@instagram.com

Volete contattare l'assistenza di Instagram? Armatevi di tanta pazienza! / © Moose at Pexels.com

Perché è così difficile contattare Instagram?

Instagram ha oltre un miliardo di utenti, dunque potete immaginare il carico di richieste di supporto che è in grado di ricevere ogni giorno. Tuttavia, se siete degli influencer o dei creatori di contenuti con più di decine di migliaia di follower, sappiamo per vie non ufficiali che Instagram avrà un occhio di riguardo nei vostri confronti.

Come contattare il supporto Instagram (utente normale)

Un normale utente di Instagram può comunque ricevere supporto, è solo meno probabile che succeda. La soluzione migliore è inviare una richiesta dal sito ufficiale seguendo queste istruzioni:

Visitare il sito ufficiale di Instagram

Scorrere fino alla fine e fare clic su Supporto

Nel menu a sinistra, fare clic su Privacy e Centro Sicurezza

Fare clic su Segnala

Selezionare il tipo di problema

Procedere alla compilazione del form e inviare il messaggio

Come contattare il supporto Instagram (influencer e creatori di contenuti)

Per via della loro fama, è probabile che gli influencer vengano presi di mira facilmente. Sono infatti moltissimi i casi di attacchi a determinati profili nel tentativo di prendere il controllo del loro account. Come abbiamo detto prima, Instagram non ha un vero e proprio schema prioritario, ma è altamente probabile che il social si attivi più rapidamente se il vostro profilo è di livello più alto rispetto al normale.

Gli influencer hanno un'opportunità in più, ma a caro prezzo. / © AndroidPIT

Tuttavia, questa lacuna all'interno del supporto ufficiale ha creato un vero e proprio mercato nero formato da dipendenti Instagram che forniscono servizi di supporto non ufficiale per migliaia di dollari a seconda di quanto siete influenti. In base alle entrate generate dal vostro account, all'importanza del vostro marchio e della quantità di lavoro dedicata alla costruzione del vostro pubblico, potreste dover spendere un bel po' di soldi.

Naturalmente, non possiamo dirvi quali canali seguire per ottenere un supporto di questo tipo, quindi buona fortuna.

Come contattare Instagram tramite l'account pubblicitario di Facebook

Se spendete regolarmente denaro in sponsorizzate Facebook e Instagram, siete sicuramente a conoscenza vostro Account Pubblicitario. Non perdete tempo a contattarle il team di supporto e porre loro le vostre domande. Un utente pagante non otterrà sicuramente lo stesso trattamento di un utente gratuito: dopotutto, è nell'interesse di Facebook rendervi felici e, quindi, farvi spendere di più.

Dove trovare un valido aiuto per i problemi di Instagram

In primo luogo, vi consigliamo di visitare il portale di supporto ufficiale al sito help.instagram.com. Se non doveste trovare una soluzione al vostro problema, le pagine Facebook, Twitter e Reddit sono alternative molto preziose.

Account bannato? Ecco il link magico!

Anche se Instagram ha deciso soltanto recentemente di avvisare preventivamente gli utenti di un ban in arrivo nei loro confronti, se trasgredite le sue regole venite sbattuti fuori in men che non si dica e senza alcuna motivazione. E come si recupera un account bannato se non contattando il supporto tecnico, pur sapendo che probabilmente non si riceverà mai una risposta? È qui che arriva in soccorso un link specifico...

Quello che dovete fare è seguire questi passaggi:

visitare questo link;

selezionare se l'account rappresenta un'attività, un prodotto o un servizio, oppure no;

compilare i dati richiesti e inviare la richiesta

In questo modo riceverete una risposta dal team di Instagram in circa 3-7 giorni, in cui vi verrà richiesto di inviare un selfie mentre tenete in mano un foglio con scritto un codice che vi verrà indicato nella e-mail. In seguito, se tutto andrà bene, riavrete indietro il vostro account pienamente operativo.

Avete mai provato a contattare Instagram? Qual è stata la vostra esperienza?