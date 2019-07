Installare Android su Nintendo Switch: non manca molto

Switchroot, gli sviluppatori della tanto attesa ROM Android per Nintendo Switch , ha riferito in queste ore che l'impresa è quasi ultimata. Manca davvero poco a poter premere il tasto download!

Secondo il gruppo di Switchroot, la maggior parte delle funzionalità della ROM Android non ufficiale in arrivo per Nintendo Switch funziona perfettamente. Tutto ciò che manca a questo punto è il link per il download, che, a quanto pare, arriverà in questi giorni. La ROM Android per Nintendo Switch si basa su LineageOS 15.1, che a sua volta si basa su Android 8.1 Oreo, il che non sorprende, visto che questa versione è quella più diffusa e sulla quale sono stati effettuati più porting su vari dispositivi nell'ultimo periodo.

Nintendo Switch con Android? Ci siamo quasi... / © Nintendo

Come installare Android su Nintendo Switch

Il processo di installazione è stato ridotto ad una serie di passaggi sorprendentemente semplici ed accessibili. Il processo richiede solo di scrivere l'immagine della ROM sulla scheda microSD insieme ad altri file come, avviare il tutto su Hekate (un bootloader personalizzato che sarà incluso nel download della ROM) e lanciare TWRP. A questo punto sarà semplice eseguire il flash della ROM e, quindi, riavviare la vostra Switch su Android. Gli aggiornamenti successivi verranno rilasciati come zip da flashare sempre tramite TWRP.

Sì, è proprio lei: la TWRP Recovery su Switch! / © XDA

Tra le varie ROM ce ne sarà anche una chiamata "shield-ifier": questa ingannerà le app Nvidia, facendole "pensare" che non state usando una Switch ma una Shield TV. In questo modo, potrete sfruttare il sistema di streaming di giochi dell'azienda e alcuni giochi compatibili esclusivamente con Nvidia Shield TV.

Come funziona Android su Nintendo Switch

Gli sviluppatori ci fanno notare che la maggior parte delle funzioni girano perfettamente e che il dispositivo sarà in grado di funzionare sia in modalità portatile che in modalità dock con supporto ai due joycon tramite Bluetooth. Tuttavia, ci sono degli svantaggi: la durata della batteria è ancora scarsa, non potrete sfruttare la rotazione automatica, lo stato di ricarica non viene rilevato (sebbene la Switch si ricarichi comunque) e la risposta al touch potrebbe non essere efficace.

Ci aspettiamo di ricevere il link al download e le istruzioni per l'installazione a breve. Rimanete sintonizzati!