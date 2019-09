Come disinstallare/disattivare le app di sistema dal vostro Android

Uno dei maggiori problemi su smartphone e tablet Android sono i bloatware, quelle applicazioni preinstallate dal brand, da Google o dall'operatore telefonico che occupano spazio prezioso. È possibile eliminarle una volta per tutte? Purtroppo solo alcuni smartphone permettono di disinstallare le app di sistema e solo per determinati servizi. Abbiamo per voi alcuni assi nella manica che vi permetteranno di disinstallare o disattivare le app default dal vostro Android.

Se siete da tempo amministratori del vostro smartphone o avete appena ottenuto i permessi di root non dovete fare altro che scaricare Root App Deleter per disinstallare tutti i bloatware presenti sul vostro Android. Semplicissima da utilizzare, l'app vi permetterà facilmente di disattivare le app inutilizzate o di disinstallarle completamente, non dovete fare altro che selezionare System Apps, scegliere l'app che non utilizzate e disinstallarla. Potrete reinstallare le applicazioni di sistema semplicemente andandole a cercare nel cestino.

Disattivare le applicazioni di sistema

Se preferite non rootare il vostro dispositivo, perché ancora in garanzia o perché non siete sicuri di quello che fate, allora potrete tranquillamente disattivare le applicazioni che non vi servono e velocizzare il software. Non avrete bisogno di modificare il sistema in alcun modo, ma semplicemente fare attenzione alle app che disabilitate, il vostro smartphone potrebbe averne bisogno per funzionare correttamente.

1. Disabilitare le app di sistema:

Entrate in Impostazioni

Selezionate la voce App/Applicazioni

Scegliete l'app che volete disabilitare

Selezionate l'opzione Disattiva

Disattivare le app default è facilissimo e permette di velocizzare il sistema! / © AndroidPIT

2. Eliminare i dati dell'app disabilitata:

Entrate in Impostazioni

Selezionate la voce App/Applicazioni

Scegliete l'app che avete disabilitato

Cliccate su Memoria

Cliccate su Cancella cache e Cancella dati

3. Disabilitare l'aggiornamento automatico dell'app:

Aprite il Google lay Store

Cliccate sui tte trattini in alto a sinistra

Selezionate Le mie app e i miei giochi

Cliccate su Installate

Selezionate l'app precedentemente disattivata

Cliccate sui tre puntini in alto a destra

Deselezionate la voce Aggiornamento automatico

Disattivate l'aggiornamento automatico delle app disabilitate! / © AndroidPIT

Seguendo questo procedimento potete essere sicuri di avere disattivato l'app eliminando dati e aggiornamenti automatici. Vi ricordo che questo processo non eliminerà fisicamente le app dal vostro dispositivo, ma lo renderà più veloce mantenendole sempre disattivate. Inoltre, nel caso in cui doveste cambiare idea, potrete riattivare questi servizi senza problemi cercandoli nella schermata dedicata alle app disattivate.