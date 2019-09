OnePlus 7T: tutto quello che dovete sapere

L'autunno sta arrivando e, come ogni anno, OnePlus si prepara a svelare i suoi nuovi dispositivi. Se la prima parte dell'anno ha visto come protagonista il modello Pro, ora dovrebbe essere OnePlus 7T a beneficiare delle maggiori novità. Ecco tutto ciò che dovreste sapere sul nuovo flagship cinese in arrivo!

Scorciatoie:

Un design rinnovato (finalmente)

OnePlus 7 non ha subito modifiche di rilievo rispetto al predecessore, il OnePlus 6T. OnePlus 7T si prepara a mostrare delle novità interessanti. Nessuna rivoluzione ma un nuovo look sul retro con un modulo fotografico circolare. Lo stesso Pete Lau, fondatore del marchio, ne ha condiviso le immagini.

Dopo il Mate 30 Pro, OnePlus 7T sarà il secondo smartphone a introdurre questo nuovo look per il layout della fotocamera. Sembra che i designer cinesi (e anche l'industria) abbiano deciso di optare per questo nuovo design. In termini di colori, sembra che OnePlus stia introducendo una colorazione blu più chiara rispetto a quella già vista sull'eccellente OnePlus 7 Pro. Sarebbe prevista anche una versione in argento.

Uno schermo con frequenza di aggiornamento di 90 Hz

Sul lato dello schermo, la grande novità non riguarda il suo design. Sarà integrato un pannello Super AMOLED da 6,55 pollici con notch a goccia. La nuova feature è la frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Ancora una volta è stato Pete Lau a confermarlo in un'intervista con CNET.

"OnePlus è stato il primo nel settore della telefonia ad utilizzare un display AMOLED QHD+ 90 Hz con l'ultra premium OnePlus 7 Pro. Il feedback più che positivo ci ha portato ad introdurre il 90 Hz, che crediamo diventerà uno standard nel settore degli smartphone, alla nostra gamma premium in modo che più persone possano godere di uno schermo che funziona senza intoppi".

So... Today, I bring you #OnePlus7T and #OnePlus7TPro complete specs sheet as well as launch and availability date, on behalf of my Friends over at @compareraja -> https://t.co/7TrVeEYo7A pic.twitter.com/zEQuB3EP2G — Steve H.McFly (@OnLeaks) September 13, 2019

Android 10 a bordo

Uno dei problemi di Android, nonostante gli sforzi di Google, è la frammentazione del sistema operativo. Fortunatamente OnePlus è uno dei migliori studenti in questo campo. La prova di ciò è la distribuzione di Android 10 su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro.

Il OnePlus 7T sarà lanciato con l'ultima versione di Android e sarà così uno dei primi dispositivi ad essere lanciato con Android 10 nativo.

"Siamo lieti di offrire Android 10, l'ultima versione del software, per il nostro futuro OnePlus 7T", ha dichiarato Pete Lau / © FoneArena.

Un triplo sensore fotografico sul retro

Il design del modulo fotografico, caratterizzato da un design circolare, è senza dubbio ciò che attira l'attenzione. Possiamo vedere come lo smartphone sia composto da tre fotocamere, distribuite orizzontalmente, e da un flash a LED, nella parte inferiore del centro. OnePlus 7T dovrebbe offrire:

un obiettivo principale da 48 MP

un teleobiettivo da 12 MP

un sensore ultra-grandangolare da 16 MP

Nella parte anteriore dovrebbe invece essere integrata una fotocamera frontale da 16MP.

Su OnePlus 7T è presente il notch a goccia. / lashleaks

Uno smartphone potente

All'interno, secondo le ultime indiscrezioni, il OnePlus 7T dovrebbe offrire un processore Snapdragon 855+, 8GB di RAM, 128 o 256GB di memoria interna e una batteria da 3800 mAh.

OnePlus 7: Specifiche tecniche

Marchio OnePlus Modello OnePlus 7 OS Android 10

con interfaccia OxygenOS Schermo 6,55 pollici

1080 x 2400 pixel Processore Qualcomm Snapdragon 855+ Chip grafico Adreno 640 RAM 8 GB Memoria interna 128/256 GB Fotocamera 48 + 12 + 12 + 16 MP (retro)

16 MP (front) Connettività Bluetooth 5.0 Sensori - Batteria 3800 mAh Dimensioni - Peso - SAR - Altre

caratteristiche speciali - Lettore di impronte digitali sotto lo schermo Prezzo tra 550 e 650 euro

Data di uscita e prezzo

Il produttore cinese presenterà il OnePlus 7T in Europa in occasione di una conferenza che si terrà a Londra il 10 ottobre 2019 alle 17:00. Tuttavia il 26 settembre 2019 lo smartphone verrà svelato prima in India.