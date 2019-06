Come installare iOS 13 sul vostro iPhone

Prima di tutto, sappiate che se non sapete cosa state facendo potete tranquillamente evitate di installare questa versione perché potrebbe risultare instabile e rendere il vostro dispositivo difficile da usare. La stessa Apple avverte gli utenti di questo pericolo.

Nota importante per gli amanti del brivido: se volete salire a bordo e provare le nuove ed entusiasmanti funzionalità di iOS 13, vi raccomandiamo vivamente di attendere le numerose correzioni e miglioramenti che arriveranno entro la fine del mese tramite la prima beta pubblica

Chi può installare la beta di iOS 13?

Non tutti possono permetterselo. Solo i possessori di iPhone 6 o superiore, iPad Air 2 o superiore, tutti i modelli di iPad Pro, iPad di quinta generazione o superiore e iPad Mini 4 o superiore.

Infine, vi ricordiamo che è necessario possedere un account sviluppatore per poter scaricare e installare la beta.

Come installare iOS 13

Sorprendentemente, Apple ha cambiato il modo in cui installare la beta di iOS. In precedenza era possibile farlo direttamente dal proprio iPhone, iPad o iPod touch. Stavolta la musica cambia, in quanto sarà necessario un Mac e la nuova beta di Xcode 11, lo strumento per la creazione di applicazioni. Infine, è necessario aprire iTunes (la cui fine è stata annunciata ieri) e procedere all'installazione di iOS 13 scaricata in precedenza dal sito degli sviluppatori.

Un metodo alternativo permette di fare a meno della beta di Xcode 11 ma è necessario scaricare la beta di macOS 10.15 Catalina. Anche in questo caso, è necessario un Mac. Basta collegare il proprio iPhone, aprire il Finder e installare iOS 13.

In entrambi i casi, vi consigliamo di eseguire un backup dei vostri dati, in modo da tornare facilmente ad iOS 12 in casi di problemi.

Quest'anno, l'installazione di iOS 13 beta è più complicata rispetto agli anni precedenti. / © Apple

Infine, si prega di notare che la beta pubblica sarà disponibile a giugno e sarà quindi sarà necessario registrare il proprio dispositivo per poter ricevere l'aggiornamento tramite OTA.

Avete intenzione di testare immediatamente iOS 13 o preferite aspettare la versione finale?