Come leggere i messaggi su Facebook Messenger senza installare l'app

Diverso tempo fa, Facebook ha deciso di obbligare gli utenti di scaricare l'app di Facebook Messenger per leggere e inviare messaggi. Se anche voi non apprezzate questa mossa, sappiate che c'è un modo per aggirare questa regola.

Facebook Messenger è un'app che utilizzo regolarmente e, con i recenti aggiornamenti, è diventata un'app più completa e stabile. Tuttavia, per coloro che non si ritrovano ad inviare o ricevere molti messaggi su Facebook, l'obbligo di installare quest'app risulta particolarmente fastidioso.

In sintesi: perché dovrei scaricare l'ennesima app solo per i pochi messaggi che ricevo casualmente? Fortunatamente, c'è un modo di evitare tutto questo, anche se non sappiamo quanto possa durare...

Questo trucco non funzionerà più quando Facebook unirà tutte le sue piattaforme di messaggistica. / © AndroidPIT

Come leggere i messaggi su Facebook Messenger senza l'app

Per continuare a leggere i messaggi ricevuti su Messenger nell'app di Facebook è necessario seguire questi passaggi meticolosamente:

Disinstallate l'app di Messenger; Premere sull'icona di Messenger dall'app principale di Facebook; Vedrete comparire l'avviso che i vostri messaggi sono visualizzabili solo sull'app di Messenger; Premete il pulsante "Ottieni App" che vi porterà al Play Store; Avviate il download dell'app di Facebook Messenger, ma annullatelo prima che venga completato; Utilizzando il multitasking, tornate sull'app principale di Facebook.

Ora dovreste essere in grado di leggere tutti i messaggi e le conversazioni si apriranno normalmente all'interno dell'app Facebook. Questo trucco ha funzionato per alcuni di noi, ma non ha dato un risultato positivo per tutti. Inoltre, non siamo sicuri per quanto tempo potrebbe funzionare e probabilmente Facebook sta già risolvendo.

Lo avete provato anche voi? Ha funzionato?