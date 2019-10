Può essere utile registrare una videochiamata WhatsApp dallo smartphone, specialmente durante un'intervista. In questo articolo vi spieghiamo come farlo, passo dopo passo.

È legale registrare una videochiamata?

Prima di scaricare un'applicazione per registrare una chiamata è importante rispondere a questa domanda per evitare di violare le norme vigenti nel Paese in cui vi trovate.

In Italia la registrazione di una chiamata all’insaputa dell’interlocutore non costituisce, in determinate condizioni, reato in quanto non lede la privacy (Art. 615 bis cod. pen.). Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima. La diffusione pubblica di una conversazione privata è invece vietata.

Come registrare una videochiamata WhatsApp su Android

Per registrare una videochiamata WhatsApp su Android è necessario installare un'applicazione di terze parti. Android non offre nativamente l'opzione, tuttavia, alcuni dispositivi offrono nativamente la possibilità di registrare la schermata (con il suono). Questo è il caso in particolare degli smartphone Huawei. Se non disponete di questa feature vi basta scaricare un'app aggiuntiva.

Per registrare una videochiamata WhatsApp su Android dovrete:

Scaricare MNML Screen Recorder dal Google Play Store

Aprire l'applicazione, cliccare sui 3 punti in alto a destra e selezionare Impostazioni

Cliccare sulla voce dedicata alla registrazione e attivare la registrazione audio

Non dimenticate di attivare l'audio o non otterrete il suono della vostra conversazione. AndroidPIT

Tornare nell'app e cliccare su Registra in basso a destra

Dopo 3 secondi prende avvio la registrazione dello schermo (e il suono) e vedrete visualizzato sullo schermo un messaggio di avviso

Confermare per far partire la registrazione

Non dimenticate di permettere all'app di registrare lo schermo del vostro dispositivo. / AndroidPIT

Aprire WhatsApp e chiamare il contatto desiderato

Una volta terminata la conversazione, cliccare sul pulsante stop accessibile dalla barra delle notifiche o dall'applicazione MNML

Sono disponibili due opzioni per interrompere la registrazione. / AndroidPIT

Tornare all'applicazione MNML.

La videochiamata su WhatsApp verrà registrata!

Vi è mai capitato di registrare una videochiamata? Utilizzate degli altri metodi per farlo?