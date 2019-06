I migliori smartphone del 2019: scoprite la nostra selezione

Qual è il migliore smartphone Android presente sul mercato? Non è facile rispondere a questa domanda perché la risposta è strettamente legata ai vostri criteri di selezione ed alle vostre esigenze. State cercando il migliore Android in assoluto, quello capace di offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo o quello dotato di un'autonomia sorprendente?

Indice I migliori smartphone

La migliore fotocamera

Miglior rapporto qualità-prezzo

Migliore batteria I migliori smartphone Samsung Galaxy S10+ Il Samsung Galaxy S10+ è lo smartphone Android del momento. Con questa affermazione intendiamo dire che la fotocamera offre la migliore esperienza possibile per l'utente, sia sulla carta che nella pratica. Inoltre, possiede una costruzione esemplare e riesce a gestire qualsiasi tipo di task senza battere ciglio. Sicuramente il miglior smartphone con a bordo Android 9 Pie al momento disponibile. S10+ è la soluzione ideale per chi vuole avere in tasca un dispositivo dal design elegante ed ergonomico studiato nei minimi dettagli, perfetto per giocare, guardare film o video senza rinunciare alla qualità. Alla fine, solo i suoi sistemi biometrici (riconoscimento facciale e lettore di impronte digitali) potranno leggermente deludervi. Samsung Galaxy S10+ recensione: il flagship con compromessi (pochi)