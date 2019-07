Backup su Whatsapp: mettete al sicuro le vostre conversazioni

Quando per un qualsiasi motivo si passa da uno smartphone all’altro le conversazioni ed i messaggi WhatsApp spariscono nel nulla. Vi siete trovati anche voi di fronte a questo problema? Non arriverete in ritardo, ne sbaglierete il luogo d'incontro dell’appuntamento della vostra vita! Bastano infatti pochi passaggi per poter salvare le conversazioni WhatsApp e trasferirle su un nuovo dispositivo.

Per tutti coloro che cambiano smartphone spesso per rimanere al passo con le ultime novità offerte dal mercato, per tutti quelli che, per sfortuna o distrazione, lo perdono ogni tre mesi e per chi, per qualche inspiegabile ragione, riesce a mandarlo in tilt ogni sei mesi, sapere come effettuare un backup dei messaggi WhatsApp potrebbe essere particolarmente utile.

Scorciatoie:

Come effettuare un backup dei messaggi su WhatsApp

So che non riuscite a distogliere lo sguardo dal display del vostro smartphone per non perdervi neanche un messaggio su WhatsApp. Ma che avete da dirvi tutto il giorno con i vostri amici? Non sono fatti miei, lo so bene, ed ecco perché ora vi illustrerò, passo dopo passo, come effettuare un backup delle vostre conversazioni senza entrare in merito ai contenuti preziosi ai quali volete mettere mano:

Aprite WhatsApp sul vecchio dispositivo. Accedete al menu delle Impostazioni. Cliccate poi su Chat>Backup delle chat. Selezionate Esegui backup.

Controllate, subito sotto il pulsante verde di Esegui backup, quale account email avete inserito per salvare il backup, con quanta frequenza concedere all'app di farne uno automatico su Drive, se eseguire il backup solo tramite WIFI ed infine, se necessario, selezionate l'opzione Includi video per avere una copia dei filmati condivisi sull'app.

Accedete alle impostazioni di WhatsApp ed eseguite il backup delle vostre chat. / © AndroidPIT

Come trasferire le chat WhatsApp da un Android ad un altro

Ripristino del backup su Google Drive

Avete appena messo in salvo le vostre preziose conversazioni che vengono automaticamente salvate giornalmente sulla memoria del vostro telefono o su Google Drive.

Nel caso in cui vogliate trasferirle sul vostro nuovo dispositivo Android che andrà a sostituire il vecchio catorcio, ecco la procedura da seguire. Prima di iniziare ricordate che dovrete utilizzare lo stesso numero telefonico e lo stesso account Google utilizzato durante la procedura di backup.

Assicuratevi di essere connessi alla rete WIFI. Installate WhatsApp sul nuovo dispositivo. Verificate l'account. Vi verrà chiesto di ripristinare messaggi e file multimediali: cliccate su Ripristina. Terminata l'operazione, cliccate su Avanti. Ora non vi resta che attendere il ripristino di chat e file multimediali.

La procedura offline

Collegate il vecchio smartphone al computer tramite cavo USB. Una volta riconosciuto, navigate all’interno della memoria interna ed aprite la cartella Whatsapp. Andate poi su Databases, lì troverete, come per magia, tutti i backup. Il nome di questi file inizia con msgstore ed è sempre seguito da una data. Salvate l'intera cartella sul vostro PC con un semplice copia e incolla. Un facile drag and drop (in italiano “prendi su e porta a casa”) sul desktop o in una cartella qualsiasi è più che sufficiente. Non cancellate i file all'interno della cartella dello smartphone, copiateli solo sul computer. Passate ora all’altro dispositivo, il nuovo Android. Installate WhatsApp dal Google Play Store. OCCHIO! Non aprite WhatsApp sul telefono per nessuna ragione al mondo, neppure se l’amore della vostra vita vi sta per mandare un messaggio con ora e luogo dell'appuntamento. Collegate ora il nuovo smartphone al computer con il cavo USB. Aprite la cartella di WhatsApp sul PC ed accedete al database. Copiate tutti i file che iniziano con mgstore dal PC sul secondo telefono.

Se avete seguito i precedenti passaggi nel modo corretto, vedrete visualizzata una schermata in cui vi viene comunicato che è stato trovato un file di messaggi di backup. Ripristinate le conversazioni ed il gioco è fatto. Nel caso in cui dovessero verificarsi dei problemi vi consiglio di ripetere tutta la procedura dall’inizio ma, invece che copiare i file che iniziano con mgstore, copiate l’intera cartella di WhatsApp.

Come inviare le chat WhatsApp via email

Zuckerberg si impegna ad aggiornare la sua app di messaggistica cercando di eliminare gli ostacoli che limitano l'esperienza utente ed aggiungendo nuove funzioni, alcune utili, altre meno (mi riferisco ai gruppi di 256 contatti). Tra le opzioni offerte da WhatsApp c'è la possibilità di inviare le proprie conversazioni via email:

Aprite la conversazione WhatsApp che desiderate inviare tramite email. Accedete alle impostazioni dedicate dal menu in alto a destra. Scegliete la voce Altro e successivamente Esporta chat. Decidete se allegare, o meno, i file multimediali. Selezionate Gmail o il vostro servizio di posta elettronica ed inviate il tutto all'indirizzo desiderato.

Mettete al sicuro le vostre conversazioni inviandovele via email. / © AndroidPIT

Il backup WhatsApp da Android a iPhone è possibile?

Al momento non esiste una procedura che permetta di esportare il backup delle chat WhatsApp da un dispositivo Android ad un iPhone (o viceversa). L'unico modo è quello di esportarle via email o di affidarsi a software di terze parti a pagamento come WazzapMigrator.

Quale metodo avete utilizzato per recuperare i vostri messaggi WhatsApp?