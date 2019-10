Come utilizzare i memoji di iPhone su WhatsApp con Android

Una delle feature più popolari di iPhone sono senza dubbio i memoji. Queste icone animate e personalizzate offerte da Apple su iPhone non sono disponibili sugli smartphone Android. Tranquilli però perché il modo per utilizzare i memoji su Android e condividerli su WhatsApp con i vostri amici esiste. Ecco come fare!

Cosa sono i memoji?

I memoji non sono altro che animoji personalizzati creati da Apple. Sono altamente personalizzati e si traducono in delle simpatiche emoticon animate create a vostra immagine e somiglianza: immaginate il vostro volto in una versione per fumetti. Dall'iPhone potrete personalizzare ogni singolo aspetto: il colore della pelle, i capelli, gli occhi, la bocca, gli occhiali, la barba, la forma del viso... i memoji non sono altro che la versione Apple dei Bitmoji su Snapchat o delle AR Emoji su Samsung.

La creazione degli memoji viene effettuata dall'applicazione Messaggi. Con iOS 13 e iPadOS, il vostro memoji si traduce in un pacchetto di adesivi accessibile dalla tastiera. Ecco i passaggi da seguire per creare i memoji so iPhone:

Aprite l'applicazione Messaggi Selezionate l'icona della scimmia e scorrete verso destra Cliccate su Nuova memoji Personalizzate le caratteristiche del memoji e cliccate su Fine Il vostro memoji viene creato insieme ad un pacchetto di adesivi disponibile nella tastiera

È possibile creare diversi memoji. / AndroidPIT

Come utilizzare i memoji su WhatsApp con Android

Fortunatamente è possibile utilizzare e inviare i memoji di iPhone su WhatsApp anche dal smartphone Android. La procedura non è semplicissima e delizierà tutti gli utenti Android che amano queste originali icone che hanno già fatto il giro della rete.

Prima tutto avrete bisogno di un amico o di un conoscente che sia in possesso di un iPhone con iOS 13. A questo punto dovrete chiedergli di creare un memoji a vostra somiglianza. Dal suo iPhone dovrete:

Aprire WhatsApp sull'iPhone del vostro amico ed avviare una chat con il vostro account WhatsApp Premere il campo di immissione del testo Cliccare sull'icona Emoji sulla tastiera Selezionare i tre punti "..." Selezionare i memoji che desiderate condividere e inviarli nella chat WhatsApp

Ecco i miei memoji! / AndroidPIT

Aprite WhatsApp sul vostro smartphone Android ie segui questi passaggi:

Cliccate su ogni adesivo e salvatelo selezionando Aggiungi ai Preferiti I memoji verranno salvati negli adesivi WhatsApp

Aggiungere memoji agli adesivi Android è un gioco da ragazzi. AndroidPIT

Per inviare i memoji ai vostri amici vi basterà accedere alla sezione degli adesivi WhatsApp.

Avete già creato i vostri memoji?