Pixel 4 vs iPhone 11 Pro: Google sfida Apple!

Circa un mese dopo Apple, anche Google ha presentato la nuova generazione di Pixel. Pixel 4 e iPhone 11 Pro sono in competizione tra loro e cercano di conquistare utenti esigenti. Quali sono i punti in comune e le differenze tra i due modelli? Quale dovreste comprare?

Design: i moduli fotografici quadrati sono di moda

Guardando sul retro dei nuovi smartphone Google ed Apple noterete che entrambi sfoggiano un modulo per la fotocamera quadrato. In entrambi i casi, l'angolo in alto a sinistra offre lo stesso design. Vi è qualche differenza tra i due modelli ma la si nota solo se si presta molta attenzione: il modulo fotografico del Pixel è più piatto rispetto a quello dell'iPhone 11 Pro.

E pensare che l'anno scorso abbiamo preso in giro Huawei con il Mate 20 Pro... / AndroidPIT

Un'altra differenza risiede nel fatto che Apple offre un sensore fotografico aggiuntivo. Nel complesso, il modulo di Google ricorda maggiormente quello di Huawei Mate 20 Pro. Capovolgendo gli smartphone si notano i tratti distintivi dei due marchi.

Sul Pixel di Google rimane una vistosa cornice nella parte superiore dello schermo. Apple continua a fare affidamento sul livello più alto. Se li confrontiamo con i display senza bordi che altri produttori propongono sui recenti flagship si nota come entrambi i design risultino un po' obsoleti.

L'iPhone fa una buona impressione con il vetro smerigliato sul retro, mentre il Pixel 4 con il suo colore "Oh So Orange" è molto più trendy. Naturalmente Pixel è sempre disponibile anche in bianco e nero.

Anche il design della fotocamera dell'iPhone 11 Pro è stata molto criticata. / AndroidPIT

Display: 90 vs 60 Hz?

Con i suoi 5,7 pollici, lo schermo del Pixel 4 è leggermente più piccolo di quello montato su iPhone 11 Pro che offre una diagonale di 5,8 pollici. Entrambi utilizzano pannelli OLED con una risoluzione di 2280 x 1080 pixel per Google e 2436 x 1125 pixel per Apple. Anche il rapporto di contrasto dell'iPhone di 2.000.000:1 è superiore a quello di 100.000:1 per i Pixel.

A differenza di iPhone 11, Pixel 4 offre uno schermo a 90 Hz. / AndroidPIT

Apple riceve generalmente molti elogi per i suoi display. Ma su un punto Google offre un vantaggio: una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Questo assicura una visualizzazione più fluida, specialmente quando si scorrono un gran numero di immagini. Il mio collega è così abituato ai 90 Hz del OnePlus 7T Pro che non riesce più ad immaginare di utilizzare uno smartphone con un display a 60 Hz come l'iPhone 11 Pro.

Caratteristiche tecniche a confronto

Che si tratti del Pixel o dell'iPhone, troviamo processori recenti e potenti. Sotto la scocca del Pixel 4 si trova lo Snapdragon 855 di Qualcomm mentre l'iPhone ospita il chip A13 Bionic di Apple. Lo smartphone di Google offre 6 GB di RAM mentre l'iPhone almeno 4 GB (Apple non è mai chiara su questo punto, preferisce mantenere i GB avvolti nel mistero).

Anche il design dell'iPhone è rimasto invariato rispetto all'iPhone X. A/ ndroidPIT

I due flagship rivali hanno un altro punto in comune, nella versione base offrono entrambi 64GB di memoria. Mentre Google propone un modello da 128GB, Apple salta questo taglio e offre una variante da 256GB ed una da 512GB.

Pixel 4 vs iPhone 11 Pro Google Pixel 4 Apple iPhone 11 Pro Schermo 5,7 pollici, OLED

90 Hz 5,8 pollici OLED

60 Hz Dimensioni 147,1 x 68,8 x 8,2 mm 144 x 71,4 x 8,1 mm Peso 162 grammi 188 grammi OS Android 10 iOS 13 Processore Qualcomm Snapdragon 855 Apple A13 Bionic Memoria RAM / ROM 6 GB di RAM

64 /128 GB 4 GB di RAM

64/256/512 GB Batteria 2.800 mAh 3.079 mAh Fotocamera Retro: 12 megapixel, f/1,6, 28 mm

16 megapixel, teleobiettivo

Front: 8 megapixel, f/2.0, 19 mm Retro: 12 megapixel, f/2.4, 13mm,

12 megapixel, f/1,8, 26 mm

12 megapixel, f/2,0, 52 mm

Front: 12 megapixel, f/2,2,2, 23 mm Altre feature Sblocco facciale 3D

Motion Sense

IP68 Face ID

IP68 Prezzo 759 / 859 euro 1.189 / 1.359 / 1.589 euro

Fotocamera: la vera differenza?

L'iPhone integra una fotocamera in più che consiste in un obiettivo ultra grandangolare. Apple si affida inoltre a tre sensori per il suo iPhone, che hanno tutti la stessa risoluzione. La fotocamera dell'iPhone è davvero buona, come dimostrato dal nostro test dettagliato dell'iPhone 11 Pro Max, che ha la stessa configurazione di iPhone 11 Pro:

Il Pixel di Google (qui Pixel 4 XL) è noto per l'eccellente software della fotocamera. / AndroidPIT

Ci sono due fotocamere posteriori sul Pixel di Google e non siamo ancora stati in grado di testarle a fondo. Se la fotocamera Pixel 3 è ancora considerata una delle migliori è soprattutto grazie al software di Google. È prevedibile che Google abbia seguito la stessa ricetta con Pixel 4. Un confronto diretto tra le due fotocamere sarà senza dubbio entusiasmante!

Il Pixel di Google è leggermente più economico

Il Pixel 4 parte da 759 euro, risulta più costoso del Pixel 3 ma più economico dell'iPhone che costa 1189 euro. Il budget a disposizione vi aiuterà a fare una prima scelta; con Pixel potrete provare Motion Sense mentre con l'iPhone potrete usufruire di una fotocamera aggiuntiva.

Se questi punti non sono abbastanza forti per voi la scelta diventa più difficile. Il Pixel è più economico in tutti i casi, ma l'iPhone offre a prima vista una migliore autonomia e aggiornamenti nel corso di diversi anni. In termini di prestazioni, entrambi gli smartphone dovrebbero essere in grado di competere e di eseguire le applicazioni più recenti senza problemi.

Quale tra i due acquistereste e perché?