Like nascosti su Instagram? Ecco come vederli di nuovo!

A partire da ieri, Instagram ha cominciato a testare la sua nuova strategia con cui intende nascondere i like ai post anche in Italia. Se anche voi fate parte di questa cerchia ristretta di utenti, con questo semplice metodo potrete vederli di nuovo.

Anche se Instagram non ha ancora annunciato ufficialmente in quale direzione intende procedere, ha comunque deciso di estendere i test della nuova funzione ad altri sei paesi: Australia, Brasile, Irlanda, Italia, Giappone e Nuova Zelanda. In pratica, il social ha cominciato a nascondere i like ottenuti dai vari post tranne al proprietario del post stesso. Non vi è alcun modo per evitare che questo accada: se Instagram seleziona il vostro account non potrete fare niente fino alla fine del test.

La piattaforma ha dunque deciso di rompere il concetto di like e intende rimuovere la "pressione" di dover pubblicare contenuti solo per ottenere like facili, spostando quindi l'attenzione degli utenti sulle immagini stesse piuttosto che sulla loro popolarità. Dopo aver introdotto serie misure per la lotta al bullismo digitale, la società vuole chiaramente combattere alcuni degli aspetti negativi della sua piattaforma.

Non potrete più sapere quanti like riceverà il vostro influencer preferito. / © AndroidPIT

Come vedere i like nascosti su Instagram

Tuttavia, la mossa ha prevedibilmente affrontato alcuni contraccolpi da parte degli utenti. Vi sarete resi conto che ormai like e follower sono la valuta di Instagram, tanto che alcuni utenti si affidano a tali numeri a fini commerciali. Di conseguenza, se proprio non potete farne a meno, abbiamo trovato la soluzione ai vostri problemi.

La soluzione è ingannevolmente semplice e non richiede software aggiuntivi, basta utilizzare un qualsiasi browser. Pare infatti che soltanto l'app di Instagram sia affetta dal "problema", ma non il suo sito web. Dunque è sufficiente navigare sul sito ufficiale e visualizzare i like ai post degli utenti da lì.

Utilizzando un browser potrete ricominciare a vedere i like ai post. / © Android Authority

Questo metodo, suggerito dai colleghi di Android Authority, ha fino ad ora avuto successo in Australia e altri Paesi, quindi sicuramente funzionerà anche in Italia. Il team ha anche provato a disinstallare l'app e reinstallarla usando una VPN, ma ciò non risolve la situazione. Il blocco è legato all'account e non all'app stessa.

Fateci sapere se anche voi avete ricevuto il blocco dei like e se avete risolto con questo trucco.