LG G8S ThinQ recensione: il miglior smartphone LG del 2019

Annunciato durante il MWC 2019, LG G8S ThinQ è l'ultimo smartphone di fascia alta del produttore sudcoreano. Disponibile in alcuni mercati europei, offre una scheda tecnica ed un design premium che dovrebbe consentire a LG di attirare nuovamente il grande pubblico. Dopo più di due settimane insieme, è tempo per una recensione completa!

Valutazione

Pro ✓ Schermo

✓ Certificazione IP68 Contro ✕ Notch grande

✕ Bordi spessi

✕ Praticità di Air Hand ID e Air Motion

Prezzo migliore: LG G8s ThinQ Il prezzo più basso 599 , 00 € Vedi offerta

Un design datato Esteticamente il LG G8S ThinQ è un LG G8 ThinQ leggermente sovrappeso. Il dispositivo risulta più largo di molti dei suoi concorrenti (155,3 x 76,6 x 8 mm) e sfoggia bordi piuttosto spessi simili a quelli di iPhone XR. La sua grande tacca utilizzata per alloggiare i vari sensori (luminosità, Air Motion, altoparlante...) è piuttosto sgradevole e conferisce allo smartphone un look più comune nel 2017. Infine, per quanto riguarda la simmetria, abbiamo visto di meglio sul mercato. La nostra selezione dei migliori smartphone L'altoparlante frontale non è proprio al centro del dispositivo. / AndroidPIT Fortunatamente, tuttavia, lo smartphone mantiene un look premium grazie alla combinazione di metallo e vetro. Nel complesso G8S mostra un buon assemblaggio e finiture di qualità. Lo smartphone offre il jack audio, al contrario di molti dispositivi. Presente poi la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere. Il vetro attira le impronte digitali, ma offre anche dei piacevoli effetti di luce. / AndroidPIT LG G8S ThinQ, va detto, non è uno smartphone brutto o poco attraente ma, dato il prezzo, mi sarei aspettato di più dal produttore sudcoreano. Il notch è presente e molto vistoso. / AndroidPIT LG G8S ThinQ ha una cornice inferiore abbastanza contenuta. / AndroidPIT

Niente da invidiare ai display AMOLED di Samsung Mentre LG avrebbe da guadagnare traendo ispirazione dalla concorrenza in termini di design, non ha nulla da invidiare in termini di display. Il pannello di LG G8S ThinQ è un P-OLED da 6,21 pollici (Full-HD+) ed è un completo successo: molto luminoso, colori realistici e neri profondi. I bianchi hanno una leggera tendenza al blu, ma si tratta di un dettaglio che non influisce affatto sulla qualità dello schermo. Gli angoli di visione sono altrettanto eccellenti. LG G8S ThinQ è uno smartphone molto piacevole per l'esperienza multimediale, soprattutto perché è compatibile con l'HDR10. Non fa parte del pacchetto la tecnologia Crystal Sound di LG G8. Il pannello OLED è un piacere. / AndroidPIT

La navigazione con i gesti è inutile Proprio come LG G8, anche G8S ThinQ permette di navigare attraverso i gesti: utilizzando il palmo della mano è possibile eseguire diverse azioni. Se l'idea sulla carta può sembrare attraente, nella pratica non lo è assolutamente. Hand ID e Air Motion (i nomi ufficiali di queste funzioni) sono complicati da usare e non ottimizzano l'uso dello smartphone. Sono semplicemente dei piccoli gadget che però non costituiscono un vantaggio rispetto alla concorrenza. Se volete saperne di più, vi consiglio di leggere il nostro test di LG G8. Il G8S ThinQ offre un tasto fisico per attivare Google Assistant. / AndroidPIT

Android 9 Pie e LG UX 8.0 L' interfaccia software di LG G8S ThinQ è la stessa del G8 . Non è il migliore attualmente disponibile su Android ma uno dei più utili e intuitivi, a mio avviso. L'interfaccia è ordinata e molto colorata, il cassetto delle applicazioni non è presente di default ma è possibile abilitarlo nelle impostazioni. L'interfaccia software dell'LG G8S ThinQ è piacevole da usare quotidianamente. Le animazioni sono veloci e lo smartphone risponde senza intoppi o lag. Buone notizie: è possibile disattivare la tacca e, date le sue dimensioni, vale la pena farlo. Sì, è lo sfondo di iPhone X. / AndroidPIT Per quanto riguarda la patch di sicurezza, LG potrebbe fare un po' meglio in quanto G8S è fermo al mese di maggio. LG dovrebbe offrire Android 10 Q ma nessuna data di distribuzione è stata rilasciata. Conoscendo il marchio (e la storia), sarà quindi necessario essere pazienti prima di riceverlo. Android 10 Q: quali smartphone e tablet riceveranno l'aggiornamento?

Snapdragon 855 e 6GB di RAM La scheda tecnica di LG G8S ThinQ non si distingue rispetto al classico G8. Presente il processore Snapdragon 855 con 6GB di RAM. Non a caso le prestazioni sono buone e lo smartphone offre una fluidità perfetta su base giornaliera. Il multitasking funziona senza problemi e non c'è traccia di inusuali surriscaldamenti. Per quanto riguarda i giochi, non c'è da stupirsi, la GPU tiene il passo anche su titoli gourmet. LG G8S ThinQ offre 64 o 128GB di memoria interna espandibile con una scheda microSD. I migliori smartphone per il gaming Nella tabella seguente potete farvi un'idea delle prestazioni del dispositivo: LG G8S: benchmark a confronto Test LG G8S ThinQ Huawei P30 Pro Samsung Galaxy S10+ 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 5315 3990 4731 3D Mark Sling Shot Vulkan 4486 3995 4276 3D Mark Sling Shot ES 3.0 5908 3219 4503 3D Mark Ice Storm Unlimited ES 2.0 60754 35981 56128 Geekbench 4 - single core 3456 3283 4175 Geekbench 4 - multicore 10389 9750 10031 PassMark Memory 31369 30189 19777 PassMark Disk 75012 N/A 75870

4 fotocamere e sensore ToF Diamo un'occhiata a quella che è una delle componenti più importanti su smartphone, la fotocamera. LG per il suo G8S ThinQ propone tre sensori sul retro : sensore principale da 12 MP (apertura f/1,8), 27mm (standard) con autofocus laser e stabilizzatore ottico

teleobiettivo da 12 MP (apertura f/2,6) con OIS e zoom ottico 2x

sensore grandangolare da 13 MP (apertura f/2,4) I risultati sono perfettamente accettabili, ma niente di spettacolare. I colori sono fedeli alla realtà e il contrasto è abbastanza buono. Quando le condizioni di luce sono buone, lo smartphone offre buoni scatti e la qualità dell'immagine in modalità automatica è davvero buona. Le foto risultano molto nitide e i dettagli sono presenti. L'attivazione dell'HDR e l'uso dell'intelligenza artificiale contribuiscono a questi risultati ma anche senza queste modalità attive le foto risultano molto buone. Le due lunghezze focali permettono di offrire creatività, e la modalità grandangolo è anche molto buona anche se LG non riesce a competere con alcuni dei suoi più agguerriti rivali. Quando le condizioni di luminosità non sono buone, la situazione si complica un po' ma la fotocamera riesce ancora a convincere. Alcuni scatti indoor, in ambienti bui, risultano utilizzabili grazie alla modalità notturna. Buon appetito! 😜 / AndroidPIT Nella parte anteriore troviamo una fotocamera da 8MP (apertura f/1,7), più che sufficiente per selfie di qualità. Per quanto riguarda le opzioni di scatto, troviamo tutte le modalità possibili e immaginabili (Studio, Ritratto, Auto, AI CAM, Manuale, Idle, Panorama, YouTube Live, AR Stickers, night....). Nulla da dire anche sull'applicazione fotocamera, intuitiva e facile da usare. Fatevi un'idea voi stessi sfogliando le nostre foto: Galleria fotografica scattata con LG G8S ThinQ Per i video, il G8S offre 16:9 UHD (60 fps), 16:9 UHD, 18.9: 9 FHD, 16:9 FHD (60 fps), 16:9 FHD, 18.9:9 HD, 16:9 HD, 16:9 HD, 16:9 HD. In modalità Cine Shot, è possibile registrare video in HDR10.

Un compagno fedele Anche in questo caso, LG non delude. Lo smartphone sudcoreano offre un'autonomia che delizierà la maggior parte degli utenti. Non raggiunge la stessa autonomia di Huawei P30 Pro o OnePlus 7 Pro, il G8S ThinQ permette di trascorrere una giornata senza problemi, anche con un uso abbastanza intensivo (più di 5 ore di tempo sullo schermo), raggiungendo i suoi limiti solo alla fine della serata. La batteria da 3550 mAh è quindi sufficiente. Dal punto di vista della ricarica, il G8S ThinQ è anche un buon dispositivo (batteria ricaricabile da 18 W): 50% in 30 minuti di carica e circa 1h15 per una carica completa. Ciò è reso possibile dalla compatibilità con la tecnologia Quick Charge 3.0 di Qualcomm. L'autonomia è un punto di forza del G8S. / AndroidPIT

LG G8s ThinQ – Specifiche tecniche Capacità della batteria: 3550 mAh Dimensioni del display: 6,2 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2248 x 1080 pixel (402 ppi) Fotocamera frontale: 8 megapixel Fotocamera posteriore: 13 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie RAM: 6 GB Memoria interna: 64 GB

128 GB Chipset: Qualcomm Snapdragon 855 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,45 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC