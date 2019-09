Opzioni sviluppatore: 9 funzioni per sfruttare al meglio il vostro Android

Seguiteci in un viaggio alla scoperta delle opzioni sviluppatore che cambieranno la vostra esperienza Android e vi faranno scoprire un altro aspetto del vostro smartphone. Niente root, non preoccupatevi!

Come si attivano le opzioni sviluppatore

Come prima cosa, dovete sapere che il menu Opzioni sviluppatore non è, di norma, visibile nelle impostazioni del dispositivo, ma bisogna farlo comparire magicamente. Non si tratta di una procedura complicata, ma neppure potreste averlo già attivato per errore.

Entrate in Impostazioni>Sistema>Opzioni Sviluppo

Attivate l'opzione.

In alternativa seguendo, lo stesso percorso, sotto Sistema, scorrete in basso fino a Numero build e selezionate questa voce più volte (8), finché non apparirà un messaggio che vi comunicherà l'avvenuta attivazione delle opzioni sviluppatore.

D'ora in poi potrete accedere a queste funzioni direttamente dalle impostazioni dello smartphone. Ma vediamo insieme perché vale la pena attivare questo menu nascosto e quali sono le funzioni più utili al suo interno.

Attivate il menu nascosto delle opzioni siluppatore! / © AndroidPIT

Proteggete i backup tramite USB

Se siete dei maniaci della sicurezza, tra le prime opzioni presenti nel menu dedicato agli sviluppatori troverete la funzione della vostra vita. Si chiama Password di backup desktop e vi permetterà di impostare una password (fin qui ci si poteva arrivare) per criptare i backup effettuati tramite USB sul computer.

Attenzione però perché se mai vi dimenticherete questa password non potrete accedere al backup effettuato. Per effettuare questo tipo di backup dovrete però attivare la funzione Debug USB, presente nello stesso menu. Tranquilli, ne parleremo tra poco.

Criptate i vostri backup completi tramite USB! / © AndroidPIT

Mantenete attivo lo schermo

L'opzione fa naturalmente riferimento al display dello smartphone e si chiama molto semplicemente Rimani attivo. Ma perché si trova nel menu delle opzioni sviluppatore oltre che nel normale menu dedicato alle impostazioni del display?

Perché in questo caso lo schermo rimarrà sempre attivo ma solamente quando metterete lo smartphone sotto carica. Ogni sera, quando metterete in carica il dispositivo e vi metterete a letto a leggere la bacheca di Facebook o vi aggiornerete sulle news dell'ultima ora, non dovrete più combattere con lo standby.

Il display rimarrà attivo solo quando lo smartphone sarà in carica. / © AndroidPIT

Tenete sotto controllo i consumi delle app

Cioè? Sembra un'opzione complicata pensata, appunto, per gli sviluppatori più esperti. Invece non si tratta che di una sezione dedicata alle applicazioni Android ed al loro consumo di memoria, WIFI, dati e così via. Questa sezione è fondamentale per tenere sotto controllo la RAM del vostro Android e verificare quali applicazioni pesano di più sul sistema rallentandone le performance.

Tutte i consumi delle app sotto controllo! / © AndroidPIT

Permettete a PC e smartphone di interagire

Quante volte avete sentito nominare questa funzione? In qualsiasi articolo dedicato al root o al modding tra i primi step da seguire troverete la frase "adesso attivate il debug USB". Ma a cosa serve esattamente? Questa funzione permette al vostro computer di accedere al sistema dello smartphone, una volta collegato tramite cavo USB.

Si tratta di una funzione necessaria in caso di root, flash di ROM cucinate o di backup completi tramite USB. Non c'è invece bisogno di attivarla per le semplici funzioni di trasferimento dati o aggiornamenti di firmware.

Date la possibilità al PC di interagire con il sistema del vostro smartphone via cavo! / © ANDROIDPIT

Velocizzate il sistema

Arriviamo ad una delle funzioni più utili presenti in questo menu nascosto. Si chiama Scala animazione finestre, occupa ben 3 voci all'interno di questa sezione e serve a rendere l'interfaccia più fluida velocizzando (o rallentando a seconda delle vostre esigenze) le animazioni Android. Più piccolo sarà il numero impostato, più rapide saranno le animazioni, quindi meno tempo ci metterà il sistema a passare da una schermata all'altra.

Basta cambiare la velocità delle animazioni Android! / © AndroidPIT

Limitate le applicazioni attive in background

Quante volte avete sentito parlare di "processi attivi in background" e quante volte avete partecipato a lunghi dibattiti riguardo alle risorse che le applicazioni aperte sullo sfondo consumano senza sosta? Prima di scaricare applicazioni dedicate o passare la giornata ad accedere al menu dedicato per smorzare una ad una le applicazioni Android attive che non state al momento utilizzando, sfruttate questa funzione nascosta. Si chiama Limite processi in background e vi permetterà di selezionare il numero di app che vorrete mantenere attive sullo sfondo.

Stabilite voi stessi il numero massimo di app attive in background. / © AndroidPIT

Migliorate la grafica dei giochi in 3D

Avete tra le mani uno degli ultimi top di gamma Android, magari dotato di un display in QHD di 5,5 pollici? Bene, non potete non provare l'opzione Forza MSAA 4x, che vi permetterà di migliorare la grafica di giochi ed applicazioni OpenGL ES 2.0. La sigla sta per Multisample Anti-Aliasing e la funzione, una volta attivata, non fa che ottimizzare le immagini in giochi ed applicazioni che supportano l'Anti-aliasing.

Migliorate la grafica dei vostri giochi Android! / © AndroidPIT

Tenete sotto controllo la CPU

Una funzione chiamata Mostra utilizzo CPU, che si trova nella sezione Monitoraggio delle opzioni sviluppatore, vi permetterà di visualizzare sul display dello smartphone tutti i processi del chip implementato in tempo reale. Attivando questa opzione vedrete apparire delle scritte in alto a destra sullo schermo che vi mostreranno il duro lavoro svolto dal processore del vostro Android in qualsiasi momento.

Non vi sfuggirà più nulla! / © AndroidPIT

Cambiate sponda

Un'opzione che vi farà perdere momentaneamente il senso dell'orientamento. Si chiama Forza Layout RTL. Non è una radio né un programma musicale ma questa feature stravolgerà l'interfaccia dello smartphone spostando tutto ciò che si trovava sulla destra, a sinistra, e viceversa. Confusi?

Provate a selezionare l'opzione e lo sarete ancora di più. Vi consiglio di attivare l'opzione sullo smartphone di un vostro amico/parente se volete fare uno scherzo originale.

Notate nulla di strano? / © AndroidPIT

Conoscevate già le opzioni sviluppatore? Quale di queste sfruttate più spesso?