Huawei ci incuriosisce con Mate 30 Porsche Design e Watch GT2

Pochi giorni prima del grande evento Huawei in programma a Monaco di Baviera il 19 settembre, scopriamo qualcosa di più sui dispositivi che verranno rilasciati in questa occasione. Stavolta è la stessa Huawei a stuzzicare la nostra curiosità!

Huawei mostra Mate 30 Porsche Design

Il grande momento di Huawei è vicino. Come ogni anno durante l'appuntamento autunnale il produttore cinese presenterà la nuova linea Mate. Oltre ai modelli Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 Lite (quest'ultimo non è generalmente protagonista dell'evento ma arriva comunque sul mercato come parte della famiglia), Huawei presenterà anche una nuova versione Porsche Design: Huawei Mate 30 RS.

Il produttore lo conferma in un tweet pubblicato sul proprio account ufficiale e rinnova la sua partnership con la casa automobilistica di lusso.

Some wait for change. We create it.

The new #PorscheDesign #HuaweiMate30RS , join the livestream from Munich on 19.09.2019 at https://t.co/9ugi5gXKAS pic.twitter.com/leNyEZPtES — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 15, 2019

Huawei presenterà anche un nuovo smartwatch, il Huawei Watch GT2. Il nuovo smartwatch dovrebbe offrire un corpo più sottile pur integrando una batteria più potente rispetto alla generazione precedente.

Una carrellata di foto che lascia poco all'immaginazione

Diverse immagini sono trapelate in rete, in particolare a causa di (o grazie a) Evan Blass. Queste mostrano le principali differenze tra i quattro modelli di Mate 30.

Mate 30 Pro e la variante Porsche Design non lasciano davvero spazio all'immaginazione e si riconoscono ad un primo sguardo. Il retro è diviso in 2 parti: a destra e a sinistra troviamo il cuoio, al centro una sezione verticale in vetro che ospita il comparto fotografico, il logo del brand e quello Porsche Design. In termini di colori troviamo un elegante nero e un rosso vivo.

Al momento non sappiamo però se la variante Porsche Design offrirà qualcosa in più dal lato hardware.

Mate 30 RS Porsche Design sfoggia una elegante scocca in pelle. / lashleaks

Huawei non rinuncia alla collaborazione con Porsche Design. / © Evan Blass

Il Mate 30 Pro segue generalmente le linee del Mate 20 Pro e mantiene un notch piuttosto pronunciato: lo smartphone continuerà così ad offrire il riconoscimento del volto 3D. Tuttavia, a differenza della precedente generazione, introduce un modulo circolare sul retro che ospita quattro sensori.

Il modulo foto è ora circolare. Evan Blass

Il Mate 30, rispetto alla variante Pro, offre una tacca più discreta e uno schermo meno curvo sui lati.

Il Mate 30 ha una tacca più piccola. / Evan Blass

E poi c'è il piccoletto di casa, il Mate 30 Lite, dotato di uno schermo con foro in alto a sinistra, un modulo fotografico quadrato con quattro sensori fotografici e un classico lettore di impronte digitali sulla scocca.

IMate 30 Lite: niente notch, sposa il foro su display. / Evan Blass

Per ulteriori dettagli non ci resta che attendere l'evento che si terrà questa settimana. Naturalmente saremo sul posto per darvi le nostre prime impressioni. Sarà anche interessante sapere quali modelli verranno messi in vendita e soprattutto come il produttore gestirà le sue preoccupazioni riguardo all'embargo americano.