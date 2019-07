Così potrebbe essere la fotocamera circolare di Huawei Mate 30 Pro

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato come potrebbe essere la fotocamera del Huawei Mate 30 Pro dopo aver osservato alcune immagini di una cover per il retro dello smartphone . Ora, un nuovo leak conferma ciò che ci eravamo immaginati: il comparto fotografico sarà circolare.

A poco a poco, le relazioni tra Huawei e gli Stati Uniti cominciano a migliorare. Anche se non è ancora chiaro come si risolverà il conflitto, quello che è certo è quello che sarà il prossimo grande lancio del marchio. Non sappiamo la data esatta, ma la serie Mate 30 dovrebbe arrivare all'incirca il prossimo settembre.

Come si vociferava nelle ultime settimane, il Mate 30 Pro sarà dotato di 4 fotocamere posteriori. Se il leak dovesse risultare accurato, saranno collocate a forma di X, alloggiati in uno scomparto circolare accanto al LED flash. In questo modo, Huawei rinuncia al modulo quadrato del Mate 20, e aumenta il numero di fotocamere, passando da 3 a 4 sensori. Al momento non conosciamo le caratteristiche di queste fotocamere, anche se nel rendering si apprezza la leggendaria lente periscopica con zoom ottico 5X, che sarebbe lo stesso del Huawei P30 Pro. Inoltre, conferma la collaborazione con Leica del produttore cinese.

Un nuovo design: dal quadrato al tondo. / © Gizmochina

Per il resto, dovremmo aspettarci che abbia il futuro processore Kirin 985 da 7nm e che sia compatibile con la rete 5G grazie al suo modem Balong 5000.

Vi piacerebbe questo nuovo design?