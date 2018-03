Tutti gli aggiornamenti Android e la loro dolce storia

Android ha rivoluzionato totalmente il concetto di telefono. Oggi, ripercorrendo la storia dei suoi aggiornamenti fin dalle origini, scopriremo insieme come ha fatto Android a diventare il sistema operativo mobile più diffuso al mondo!

Le origini di Android

Non dico che Android abbia creato i primi smartphone, forse i BlackBerry possono essere considerati tali per la loro innovativa caratteristica (nel 2000) di leggere le email, consultare gli allegati e navigare su internet, ma a quel tempo ogni telefonino disponeva di un proprio sistema operativo, chiuso e restio ad un'evoluzione.

Evoluzione invece voluta e portata avanti da Andy Rubin che nel 2003 fondò, assieme ad altri grandi nomi, Android Inc., una società per lo sviluppo di ciò che lui stesso definí:

Dispositivi cellulari più consapevoli della posizione e delle preferenze del loro proprietario

Rubin e la sua start-up erano in grado di offrire una nuova tipologia di sistema operativo mobile: Open Source (basato su Kernel Linux), con un'interfaccia semplice, funzionale e corredato da una serie di strumenti, pensato per facilitare la vita agli sviluppatori, ma soprattutto un sistema gratuito per chiunque volesse utilizzarlo. Fu proprio questo aspetto a convincere Larry Page, fondatore di Google, a buttarsi su questo terreno nuovo, consapevole di poter scombussolare le strategie dell’azienda incentrata soprattutto sui servizi di ricerca.

Nel 2005 Google acquistò Android Inc. e nacque così la Google Mobile Division. Il mondo guardò con scetticismo e curiosità questo avvenimento che ora possiamo definire quasi storico. Come poteva Google addentrarsi in una parte di mercato già ben consolidata da Microsoft con Windows Mobile e, soprattutto, dal nuovo iPhone di Apple?

Android ha bisogno di Apple e viceversa... / © AndroidPIT

Due anni dopo Google fa parlare nuovamente di sé con un’incredibile mossa strategica. Offrendo 10 milioni di dollari agli sviluppatori capaci di realizzare le migliori app Android partendo dalla prima versione pubblica dell’Android SDK.

Nel settembre del 2008 il colosso statunitense T-Mobile annuncia il T-Mobile G1, il primo smartphone basato su Android

È a questo punto che diventano chiare le intenzioni di Google che non vuole realizzare un "gPhone", ma un dispositivo con un sistema flessibile e adattabile, idea molto lontana da quella di Apple. Un ecosistema software indipendente quanto più possibile dall’hardware ed aperto al mondo degli sviluppatori, abbracciando sempre di più le ambizioni di Rubin.

Nel settembre del 2008 il colosso statunitense T-Mobile annuncia il T-Mobile G1, il primo smartphone basato su Android. A circa un mese di distanza, Google rilascia il codice sorgente di Android 1.0 sotto licenza Apache che diventa quindi disponibile per chiunque. Oggi dobbiamo ringraziare questo momento se possiamo flashare custom ROM sui nostri dispositivi Android.

Il primo smartphone Android era decisamente diverso dai Pixel di oggi... / © AndroidPIT by Irina Efremova

Il resto della storia è già più conosciuta quindi non vi starò ad annoiare con altre date e avvenimenti. Ho intenzione invece di farvi ripercorrere la storia degli aggiornamenti Android perché ogni nuova release rappresenta uno step evolutivo sostanziale di quello che oggi è uno dei punti di riferimento per il mercato degli smartphone.

Gli aggiornamenti Android da Cupcake a Oreo

Nel caso non lo sappiate già, vi faccio notare come le diverse versioni Android si susseguano in ordine alfabetico ed il nome scelto sia sempre quello di un dolce. Perché questa bizzarra scelta? Beh, questa è un'altra storia...

Android 1.5 - Cupcake

Miglioramento della fotocamera (avvio e acquisizione)

Aumento di velocità del rilevamento della posizione GPS

Keyboard virtuale

Caricamento automatico dei video su YouTube e Picasa

Android 1.6 – Donut (ciambella)

Box di ricerca veloce e ricerca vocale

Indicatore dell’uso della batteria

Raggruppamento di fotocamera e galleria più aggiunte modalità di ripresa

Funzione text-to-speech multilingua

Per la lettera D Google ha scelto un bel Donut! / © AndroidPIT

Android 2.0 – Eclair (lungo e sottile pasticcino alla crema)

Account multipli per email e sincronizzazione dei contatti

Supporto al Bluetooth 2.1

Nuova interfaccia utente del browser e supporto per HTML5

Nuove funzioni per il calendario

Android 2.2 – Froyo (uno yogurt gelato)

Supporto per creare hotspot (condividere connessione tramite wifi)

Adobe Flash 10.1

Keyboard multilingua

Aggiunta di un “widget guida” che ti aiuta a conoscere le funzioni Android

Uno yogurt gelato golosissimo ed ecco il suo Easter Egg! / © AndroidPIT

Android 2.3 – Gingerbread (pan di zenzero)

Interfaccia rivisitata per maggiore facilità e velocità

Nuova tastiera per un immissione testo più rapida

Selezione testo e funzioni copia/incolla

Chiamate internet integrate

Android 3.0 – Honeycomb (dolce a base di zucchero e miele)

Versione per tablet, interfaccia ottimizzata per schermi più grandi

Migliorato il multitasking, la gestione delle notifiche, la personalizzazione della home-screen e i widget

Aggiunto il tethering tramite Bluetooth

Supporto integrato per trasferire facilmente file multimediali al PC

Nessuno ha ben capito cosa sia un Honeycomb! / © AndroidPIT

Android 4.0 – Ice Cream Sandwich (gelato tra due biscotti, tipo il cucciolone, ma senza barzellette)

Nuovo font (Roboto)

Possibilità di sblocco col sorriso

Aggiunta di funzionalità come gestione delle cartelle, dei favoriti e di cattura screenshot

Aggiunto swipe per nascondere notifiche, chiudere pagine web e altro

Supporto a Wi-Fi Direct, Bluetooth HDP e Android Beam

Android 4.1 – Jelly Bean (caramelle di gelatina)

Più veloce, più scorrevole, più reattivo agli input

Widget ridimensionabili

Google Now, dettatura vocale offline

Migliorato Android Beam

Aggiornamenti alle app migliorati e più veloci

Jelly Bean, come le gelatine multigusto di Harry Potter! / © AndroidPIT

Android 4.4 – KitKat (direttamente da Nestlé)

Supporto a Bluetooth MAP

Nuovo framework per le transizioni nell’interfaccia utente

Supporto alla stampa wireless

Ottimizzazione della memoria e del touchscreen per un multitasking più veloce

Android 5.0 – Lollipop (il classico lecca-lecca)

Nuovo Material Design, basato sul concetto di carta e inchiostro

Nuove icone geometriche di navigazione

Applicazioni Android ridisegnate (galleria, app del telefono, rubrica...)

Nuova tastiera intelligente

Art sostituisce Dalvik come macchina virtuale

Un colorato lecca-lecca! / © AndroidPIT

Android 6.0 - Marshmallow (dolce morbidoso conosciuto anche come tofolette)

Nuova gestione dei permessi delle app

Now on Tap

Voice API ed Assist API

Android Pay

Doze e App Standby

Supporto nativo per scheda SD

Supporto per USB Type-C

Supporto nativo per lettore d'impronte digitali

Ritorno della modalità silenziosa

Banda di frequenza WIFI selezionabile manualmente

Smart Lock per password

App Links

Android 7.0 - Nougat (un croccante torroncino)

Multi-windows

Modalità notturna

Possibilità di rispondere ai messaggi dalle notifiche

Menu ad hamburger all'interno del menu delle impostazioni

Pannello delle notifiche ridisegnato

Una versione potenziata di Doze

Supporto alla realtà virtuale

Nuove API grafiche Vulkan

Preparatevi ad affondare i denti su Nougat! / © AndroidPIT

Android 8.0 - Oreo (un biscotto farcito)

Gestione notifiche

Adaptive Icons

Impostazioni ridisegnate graficamente

Ambient Display

Picture in Picture

Emoji ridisegnati

Autofil (autoriempimento del testo)

Supporto a display multipli

Android 9.0 - P... (Pandoro?)

Migliore localizzazione indoor

Ulteriori miglioramenti alle notifiche ed alle risposte rapide

Bloccato l'accesso a microfoni e fotocamere in background per una migliore privacy

Supposto nativo alle fotocamere multiple (doppie fotocamere e triple fotocamere)

Supporto nativo al "notch"

Nuova grafica material design 2.0

Molto altro ancora...

Presto ne sapremo di certo di più riguardo Android P... / © AndroidPIT

Android P è ancora in fase embrionale. Solo la prima Developer Preview è stata pubblicata e le novità in arrivo quest'estate possono essere ancora molte. Anche il nuovo material design, le notifiche e la UI hanno bisogno di essere rifinite e il sistema non è ancora stabile e adatto all'utilizzo quotidiano.

Quale appetitoso dolcetto sceglierà Google per rappresentare la nuova versione di sistema operativo?