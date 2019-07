EmoNet: l'intelligenza artificiale che riconosce le emozioni da un selfie

I modelli di apprendimento automatico in grado di rilevare il nostro viso e i suoi movimenti fanno ora parte della nostra vita quotidiana. Non siamo estranei infatti a funzionalità come il Face Unlock e le Animoji. Tuttavia, questi modelli di intelligenza artificiale non sono in grado di riconoscere in quale stato emotivo ci troviamo. Ecco dove entra in gioco EmoNet.

I ricercatori dell'Università del Colorado e della Duke University hanno sviluppato una rete neurale in grado di classificare accuratamente le immagini in 11 categorie emotive. Per formare il modello, i ricercatori hanno utilizzato 2187 video che sono stati classificati in 27 categorie di emozioni distinte tra cui ansia, sorpresa e tristezza. Il team ha poi estratto 137482 fotogrammi e escluso alcuni set di emozioni con meno di 1000 campioni. Dopo aver allenato l'AI, il team ha utilizzato 25000 immagini per convalidare i risultati.

Chissà se lo stesso esperimento vale anche per le scimmie! / © Wikipedia

Alla fine, i ricercatori hanno concluso che la loro intelligenza artificiale può prevedere con precisione emozioni come il desiderio sessuale o terrore. Purtroppo però, non è stata in grado di prevedere confusione, timore o sorpresa con grande precisione. Il team ha affermato che altre emozioni, come gioia, divertimento e adorazione risultavano confuse per la rete neurale poiché avevano caratteristiche facciali molto simili.

Insomma, non un risultato perfetto, ma è comunque un risultato impressionante nel panorama dell'intelligenza artificiale.