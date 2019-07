Galaxy Note 10: Samsung sta costruendo lo smartphone perfetto?

Nella serie Galaxy Note, Samsung utilizza la migliore tecnologia che il più grande produttore di smartphone del mondo ha da offrire. I processori Exynos prodotti in casa (o in alternativa i più frequenti Snapdragon di Qualcomm) hanno il doppio della potenza di cui avete bisogno e quasi nessun produttore ha più memoria da offrire. I display Samsung sono stati il punto di riferimento per gli smartphone per anni, la One UI è una delle migliori skin Android nonostante la sua velocità tutto fuorché confortevole. Le fotocamere dei coreani sono brutalmente veloci e Samsung ha anche lentamente imparato a gestire i sensori di impronte digitali.

Samsung costruisce i migliori smartphone al fianco di Apple in termini di qualità costruttiva. Provate a prendere in mano il Galaxy Note 9 o il Galaxy S10. Le cose sono da un lato eleganti e dall'altro così robuste come è difficile trovare altrove. È anche un piccolo passo davanti a Huawei e, ne sono sicuro, il Galaxy Note 10 non farà eccezione. Garantito. Spero vivamente che Samsung offra anche un retro in ceramica come sul Galaxy S10+.

La S-Pen mi ha convinto

Anche per la S-Pen, Samsung ha ovviamente nuove idee. Sarò sincero con voi: per anni ho pensato che questo pennino fosse terribilmente inutile. Ciò è dovuto anche al fatto che non ha funzionato molto bene nelle prime generazioni di Galaxy Note. Nel frattempo, però, visto che ho usato il Galaxy Note 9 per le mie attività quotidiane per molto tempo, ora sono stato totalmente convinto dalla penna. La uso come tasto di scatto per la fotocamera e scarabocchio sempre più note sul display. Non so se la S-Pen abbia bisogno di una propria fotocamera, dato che la notizia è attualmente solo un rumor. Ad ogni modo, Samsung ha lavorato sulla penna per così tanto tempo che sono abbastanza sicuro che i coreani non sbaglieranno nemmeno con la S-Pen del Galaxy Note 10.

Opinion by Steffen Herget Gli smartphone Samsung sono tra i migliori che si possono comprare Cosa ne pensi? 50 50 4 votanti

L'intera faccenda ha un lato negativo, ovviamente. Il nuovo Galaxy Note sarà di nuovo uno degli smartphone più costosi di sempre e costerà ben oltre 1000 euro senza contratto. Sarebbe estremamente sorprendente il contrario. Cari costruttori, siamo onesti: ora è arrivato il momento di smetterla di alzare i prezzi! Se continuate così, nessuno comprerà più i dispositivi più costosi, soprattutto in considerazione della diminuzione dei prezzi delle tariffe da parte dei gestori di rete e degli smartphone sempre migliori nella classe 300-400 euro.

Tuttavia, prezzo o no, non vedo l'ora di ricevere il nuovo Galaxy Note 10! Voi?