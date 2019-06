Google batte la Commissione Europea sulla questione Gmail

Google ha appena vinto un'importante battaglia contro la Corte di giustizia europea, la quale ha stabilito che Gmail non deve essere trattato come un servizio di telecomunicazioni, motivo per cui può tranquillamente ignorare le argomentazioni avanzate dal regolatore delle telecomunicazioni tedesco.

Tale sentenza significa che Google non sarà tenuta a registrare Gmail come servizio di telecomunicazioni e sfuggirà alla vasta gamma di obblighi di protezione e sicurezza dei dati che si applicano a tali società in Germania. La decisione è una vittoria per Google e altri cosiddetti fornitori di servizi over the top (OTT) che temevano di essere trattati allo stesso modo delle società di telecomunicazioni.

Da anni autorità federali come l'Agenzia federale tedesca per le reti si battono per far classificare Gmail come servizio di telecomunicazioni. Il motivo? Google dovrebbe creare interfacce per l'accesso ai dati, ad esempio.

Anche WhatsApp tira un sospiro di sollievo. / © Alex Ruhl/Shutterstock

Dopo questa decisione, tutta una serie di altre aziende potranno tirare un sospiro di sollievo. Infatti, una sentenza del genere crea sicuramente un precedente importante.

Le autorità federali non prendono di mira solo il servizio di Google, ma anche WhatsApp e le sue alternative. Lo standard di cifratura end-to-end, tramite il quale non è possibile visualizzare i contenuti delle chat (nemmeno WhatsApp stessa potrebbe) ha aumentato l'espansione del servizio, fino ad estinguere (quasi) gli SMS.