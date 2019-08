Google Assistant: trucchi e consigli per principianti ed esperti

Scorciatoie:

Cominciare con Google Assistant

Impostare Google Assistant per la prima volta

Se non avete mai utilizzato Google Assistant prima d'ora, non vi preoccupate, nonostante le sue complesse abilità, è semplice da impostare. Se sul vostro telefono possiede almeno Android Lollipop o una versione successiva, ecco la procedura da seguire:

Avviate Google Assistant premendo a lungo il tasto Home

Nella schermata che appare premete sul pulsante Continua

Date il consenso all'assistente di accedere alle vostre informazioni

Insegnategli a riconoscere la vostra voce premendo su Inizia

Benvenuti su Google Assistant: fategli conoscere la vostra voce. / © AndroidPIT

Personalizzare Google Assistant

Selezionare l'account Google giusto: la prima cosa che dovreste fare è essere sicuri di aver selezionato il vostro account Google principale, specie se ne possedete più di uno. Avviate Google Assistant, premete la vostra immagine profilo nella parte superiore destra, quindi premete su Account e selezionate quello che desiderate. Accedere alle impostazioni: avviate Google Assistant, premete la vostra immagine profilo nella parte superiore destra per aprire il menu, quindi premete Impostazioni. A questo punto vedrete varie schede in cui potrete personalizzare tutte le informazioni che il vostro assistente dovrà mostrarvi. Impostare le vostre fonti di notizie preferite: come il passaggio precedente, recatevi nelle impostazioni, recatrvi nella scheda Servizi e premete su News. A questo punto potrete aggiungere le vostre fonti preferite dalle quali volete rimanere sempre aggiornati. Impostare il My Day: recatevi nelle impostazioni di Assistant e premete My Day, presente all'interno della scheda Assistente. In questa schermata potrete selezionare tutto ciò che desiderate vedere nella panoramica della vostra vita quotidiana. Le scelte includono meteo, tragitto casa-lavoro, prossimi appuntamenti, promemoria e news.

Nelle impostazioni è possibile scegliere quello che Google Assistant deve mostrarvi. / © AndroidPIT

Consigli su Google Assistant utili nella vita quotidiana

Le basi

Chiedere a Google Assistant di fare qualcosa è estremamente facile. Non è necessario memorizzare tutti i comandi, basta semplicemente parlargli in maniera naturale, così che non dovrete nemmeno fermarvi a pensare. Le frasi da pronunciare a Google Assistant per farvi leggere le notizie o il riepilogo della vostra giornata sono quelle che direste ad un comune essere umano. Ad esempio: "Hey Google, apri YouTube", oppure "Ok Google, che tempo fa domani?". Facile no?

Ecco perché Google Assistant può risultare utile per:

Ottenere la risposta alle vostre domande senza muovere un dito

Riprodurre una canzone di un particolare artista

Ricevere quotidianamente informazioni sul meteo del giorno

Controllare il calendario

Impostare sveglie, promemoria e cronometro

Effettuare telefonate

Leggere e rispondere ai messaggi

L'ultima di queste funzioni appena elencate è davvero eccezionale, ma purtroppo funziona solo con gli SMS. Basta dire a Google Assistant "Ok Google, mostrami i miei messaggi" e lui vi mostrerà quelli non letti. Potete anche chiedere "Hey Google, ci sono messaggi?" e lui farà lo stesso. Inoltre, potrete anche dire Rispondi per essere indirizzati all'app degli SMS.

Trucchi e consigli più avanzati

Una volta che avete preso familiarità con le funzioni base di Google Assistant, potrete iniziare ad utilizzare funzionalità più complesse. Ecco alcuni esempi:

Ricevere le news personalizzate e i risultati sportivi appena svegli

Chiedere a Google di mostrarvi l'itinerario per andare a lavoro al mattino

Trovare il bar più vicino per un incontro di lavoro

Ricevere le informazioni sui voli o altre notizie in tempo reale

Tradurre da e verso un'altra lingua in ogni momento

Inoltre, tra le varie funzioni vi è anche Screen Context, il quale vi mostrerà le informazioni più importanti relative a ciò che state visualizzando sul vostro schermo facendo una pressione prolungata sul tasto Home. Anche l'integrazione con Google Keep è molto interessante e vi permette di aggiungere nuovi ingredienti alla vostra lista della spesa in modo semplicissimo. È persino possibile aggiungere più elementi alla volta, basta dire "OK Google, aggiungi succo, uova e latte alla mia lista della spesa."

Controllate la vostra Smart Home con Google Assistant

Google Assistant, oltre a raggiungere il vostro smartphone e a far parte della vostra vita digitale, può controllare anche l'ambiente fisico della vostra smart home.

Se avete un termostato smart, potrete dirgli di impostare la temperatura a 23°. Se avete delle luci smart, potrete verificare se sono accese, spegnerle in remoto o accenderle in una stanza in particolare. Man mano che la tecnologia smart home prenderà piede, vi affiderete sempre più a Google Assistant come centro di comando.

Assistant è anche integrato nella nuova app Google Home. / © AndroidPIT

Divertitevi con Google Assistant

Fate sapere a Google Assistant che siete annoiati: ci sono tante cose che potrebbe fare per intrattenere voi ed i vostri amici. Basta chiedergli "Le cose che sai fare" e vi elencherà una serie di attività divertenti tra cui scegliere. Può recitare una poesia, riprodurre video divertenti, fare la beatbox per voi o insegnarvi qualcosa a caso. I giochi sono i migliori, come Trivial o indovina il numero.

Avete provato Google Assistant? In quali modi preferite utilizzarlo?