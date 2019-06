Google si arrende: niente più tablet e prodotti cancellati

Come riportato per la prima volta da Computer World, Google ha finalmente preso la sua decisione definitiva: non produrrà più tablet. Big G stava lavorando a due nuovi prodotti fino alla settimana scorsa, ma, alla fine, ha deciso di rinunciare e cancellare i nuovi tablet in via di sviluppo. Il team si concentrerà ora solo sulla produzione di computer portatili.

Hey, it's true...Google's HARDWARE team will be solely focused on building laptops moving forward, but make no mistake, Android & Chrome OS teams are 100% committed for the long-run on working with our partners on tablets for all segments of the market (consumer, enterprise, edu)