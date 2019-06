Huawei svela quali smartphone riceveranno Android Q

"Il mio smartphone sarà in grado di ricevere Android Q?" Questa è sicuramente una delle domande più frequenti da parte degli utenti Huawei. Ovvio, non possedere la licenza Android rende difficoltoso fornire aggiornamenti, ma Google sembra essere dalla parte del produttore cinese.

In un comunicato stampa ufficiale, Huawei ha quindi ricordato che:

Gli smartphone e i tablet Huawei continueranno a ricevere gli aggiornamenti Android, comprese le patch di sicurezza, come di consueto. Chiunque abbia già acquistato, o stia per acquistare uno smartphone Huawei potrà accedere alle proprie applicazioni preferite come ha sempre fatto, incluse quelle di Google, quelle disponibili sul Google Play Store, ma anche le applicazioni più popolari come Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat o Twitter.



I nostri smartphone più popolari, come la serie P30, avranno accesso ad Android Q. Infatti, abbiamo già lanciato un programma di sviluppo beta per Android Q sul nostro Mate 20 Pro. Continuiamo a lavorare con i nostri partner per portare Android Q su più smartphone e presto condivideremo maggiori informazioni al riguardo".