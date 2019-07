HongMeng OS farà la sua prima apparizione sulla Smart TV di Honor

Secondo alcuni rapporti, il sub-brand di Huawei lancerà la sua prima Smart TV durante il mese di agosto. L'azienda punta molto su questo prodotto, soprattutto perché fungerà da hub per il controllo di tutti i dispositivi connessi a Internet all'interno della propria casa. Il concetto di TV di Honor non riguarda più soltanto l'intrattenimento, ma vuole essere un centro di informazioni per le famiglie, ha affermato il presidente George Zhao.

Da tempo conosciamo l'esistenza del nuovo sistema operativo HongMeng OS di Huawei, precisamente da quando il governo degli Stati Uniti ha inserito Huawei nella blacklist delle aziende ritenute pericolose, bandendo efficacemente ogni rapporto commerciale tra il colosso cinese e le imprese statunitensi. HongMeng OS sarebbe dunque in fase di test e dovrebbe essere lanciato nei prossimi mesi.

HongMeng OS sta per fare il suo debutto. / © Gizmochina

Sapendo inoltre che non si tratta (almeno per ora) di un sistema operativo dedicato agli smartphone, ma che bensì nasce per dispositivi IoT, è lecito pensare che la Smart TV di Honor segnerà il suo debutto. Questo è solo l'inizio, poiché l'OS sarà in grado di funzionare su tantissimi altri dispositivi, come router, switch, computer e, in futuro, anche smartphone e tablet.

La strategia di Huawei è chiara: creare un sistema operativo unico per tutti i suoi prodotti. Voi come la vedete?