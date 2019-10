Honor Band 5 recensione: uno smartband difficile da battere

Honor Band 5 arriva sul mercato al prezzo competitivo di 29,90 euro. Con un design pressoché uguale alla generazione precedente, introduce però alcune novità in termini di feature. Scoprite nella nostra recensione perché l'Honor Band ha tutte le carte in tavola per ottenere il titolo di smartband dal miglior rapporto qualità/prezzo.

Non andate alla ricerca di un tasto d'accensione: vi basta attaccare lo smartband al caricatore per farlo partire. Dal menu dell'indossabile, sotto la voce Altro>Sistema, potrete reimpostarlo, riavviarlo o spegnerlo, ma non accenderlo.

Dietro lo schermo sono presenti i pin per la ricarica e tutti i sensori di cui lo smartband è dotato: accelerometro a 6 assi, infrarossi, giroscopio e sensore ottico per la frequenza cardiaca. Honor Band 5 è impermeabile fino a 5 ATM: potete quindi utilizzarlo per nuotare, sotto la pioggia o sotto la doccia senza problemi.

Lo schermo è convincente in termini di colori e contrasti ed è facilmente leggibile sotto la luce del sole. Buona anche la sua luminosità che può essere gestita dal menu delle impostazioni tramite il touchscreen e che offre un alto livello di luminosità massima. Dal menu è possibile attivare la Luminosità notturna ridotta per la notte o sfruttare la funzionalità Schermo acceso per impostarne lo spegnimento dopo cinque minuti invece che dopo cinque secondi.

L'elemento principale di Honor Band 5 è lo schermo rettangolare AMOLED a colori da 0,95 pollici con risoluzione di 120x240 pixel (282ppi) e vetro curvo 2.5D. Il tasto circolare nella parte inferiore, proprio come sulla precedente generazione, consente di navigare all'interno del sistema. Sono disponibili otto quadranti by default ma tramite l'app di Huawei potrete scaricarne di nuovi.

Lo smartband è leggero al polso ed offre lo stesso cinturino di Honor Band 4 in gel di silice adattabile facilmente a qualsiasi polso, anche ai più sottili, ed estraibile premendo sui due tasti dedicati. Il cinturino è disponibile in tre diversi colori: Nero Meteorite, Blu Navy Classico e Rosa Dalia.

Honor non introduce delle novità dal lato del design sul nuovo Band 5. Si tratta di un semplice smartband, pensato per monitorare in modo immediato l'attività fisica, che già nella precedente generazione offriva un design semplice ma vincente .

Un pacchetto di feature ancora più completo

Con Honor Band 5 potrete monitorare il sonno sfruttando la tecnologia TruSleep, il battito cardiaco tramite la tecnologia TruSeenTM 3.0 e la vostra attività fisica. Rimangono poi disponibili timer, cronometro e la funzionalità trova smartphone. Manca un GPS integrato, proprio come su Honor Band 4.

Cliccando su Allenamento dal menu dello smartband, potrete selezionare un'attività tra: corsa all'aperto, corsa all'interno, camminata all'aperto, camminata all'interno, pedalata all'aperto, pedalata all'interno, ellittica, vogatore, nuoto al chiuso, allenamento libero. Per monitorarne i dati dovrete affidarvi all'app Huawei Health attraverso la quale dovrete inizialmente sincronizzare il braccialetto stesso allo smartphone.

L'app Huawei Health offre programmi di allenamento ben strutturati. / © AndroidPIT

L'applicazione è un piacere da utilizzare e non mostra solo una chiara panoramica dei dati ma, alla voce Esercizio, permette di scorrere tra le varie attività e selezionare degli allenamenti consigliati che ho trovato ben strutturati. Ma anche questa non è una novità per chi ha già familiarità con l'app e gli indossabili del brand.

Le vere novità sono il controllo della musica a distanza e il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2)

Così come non lo è il monitoraggio del sonno che mostra ore e minuti di riposo notturno, suddividendolo in sonno profondo, leggero, REM e fornendo anche le informazioni relative alla continuità del sonno profondo, numero di volte in cui ci si sveglia (non sempre vengono però rilevate) e qualità del respiro.

L'app fornisce anche dei consigli da seguire per garantirsi una migliore qualità del sonno: secondo Honor Band 5 dovrei andare a dormire più presto e migliorare la continuità del sonno e considerando il modo in cui mi sveglio al mattino probabilmente ha ragione (tutta colpa di Netflix!).

Con Honor Band 5 potrete gestire la riproduzione musicale dal polso. / © AndroidPIT

Le vere novità di questo Honor Band 5 sono però principalmente due: il controllo della musica a distanza e il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2) , entrambe distribuite tramite l’aggiornamento OTA distribuito dal 29 settembre.

Con Honor Band 5 potrete quindi visualizzare al polso i brani in ascolto su Spotify, Google Play Music, YouTube, Shazam, e Huawei Music. Premendo sullo schermo dello smartband potrete mettere in pausa il brano in ascolto, passare a quello precedente o successivo e gestire il volume. Questa feature ha funzionato senza problemi ed è effettivamente comoda mentre si fa sport o anche per chi ama ascoltare musica mentre sta in doccia. Per poter sfruttare questa feature assicuratevi di averla attivata nelle impostazioni dell'app di avere a disposizione Android 5.0 o superiore.

Honor Band 5 offre un pacchetto completo di funzionaltà

Monitorando la saturazione dell'ossigeno nel sangue invece Honor pensa alla salute: di norma i livelli di ossigeno nel sangue sono compresi tra il 90% e il 100%, se si registrano valori inferiori all'89% è consigliabile richiedere assistenza medica.

Il monitoraggio SpO2 è stato introdotto con un update. / © AndroidPIT

Basta premere sull'icona dedicata per far partire il monitoraggio e vedere visualizzati i valori sullo schermo. Honor ci tiene a specificare che il monitoraggio SpO2 non deve essere considerato uno strumento medico per diagnosticare, curare o prevenire disturbi di alcun tipo ma piuttosto come riferimento personale.

C'è anche un'altra chicca su Honor Band 5: lanciando la fotocamera sul mio Huawei P30 Pro, lo schermo dello smartband visualizza l'icona di una fotocamera e cliccandoci sopra potrete scattare una foto con lo smartphone. In questo caso lo smartband si trasforma in una sorta di telecomando. Per il resto Honor Band 5 mostra le notifiche sul piccolo schermo ma non aspettatevi di poter rispondere ai messaggi WhatsApp o di visualizzare le immagini ricevute in chat.