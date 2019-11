MagicWatch 2 ufficiale: lo smartwatch di Honor a partire da 179 euro

Honor ha presentato il suo nuovo smartwatch MagicWatch 2 che punta sull'autonomia ma anche su sport e salute. Disponibile in due misure, 42 e 46 mm, e con diversi cinturini, è pronto per sfidare l'Apple Watch!

Honor Magic Watch 2: le specifiche tecniche

Ad animare l'Honor MagicWatch 2 troviamo il processore Kirin A1 affiancato da 4GB di cui 2 realmente utilizzabili. Il resto è occupato dal sistema operativo. Honor ha deciso di rilasciare il nuovo smartwatch in due misure, 42 e 46 mm, equipaggiati rispettivamente con un pannello AMOLED da 1,2 pollici e 1,39 pollici. Le risoluzioni dei display, entrambi caratterizzati da un quadrante circolare, sono rispettivamente di 390x390 pixel e 454x454 pixel risultanti in entrambi i casi in 326ppi.

I quadranti sono personalizzabili e i dati tecnici promettono bene in termini di display e visualizzazione dei contenuti sullo smartwatch.

Honor MagicWatch 2 da 46mm punta su un pubblico maschile. / © Honor

La versione da 46mm pesa 41 grammi ed è disponibile in Charcoal Black o Flex Brown. Il modello più piccolo da 42mm è disponibile offrirà Honor in Agata Black e Sarkura Gold. L'Honor MagicWatch 2 offre poi Bluetooth e Bluetooth LE 5.1, GPS oltre alla resistenza all'acqua che gli consente di essere immerso fino a 50 metri di profondità. Honor MagicWatch 2 non rinuncia poi al cardiofrequenzimetro, integrato nella cassa in alluminio.

Sport e salute: le funzionalità dedicate

I due orologi dal più classico quadrante circolare puntano ad aiutare chi li indossa a monitorare ed ottimizzare attività sportiva e salute. A questo scopo Honor ha integrato 15 modalità fitness e un allenatore virtuale per guidare gli utenti durante il jogging. La misurazione della frequenza cardiaca, il conteggio dei passi e la visualizzazione delle calorie sono ormai uno standard su questi dispositivi e non potevano certo mancare su Honor MagicWatch 2!

Oltre alle modalità sportive Honor integra la tecnologia Huawei TruSeen per monitorare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca attraverso il sensore di luce ambientale e l'intelligenza artificiale che consentono di ottenere risultati ancora più precisi. Honor MagicWatch 2 monitora inoltre il sonno e fornisce fino a 200 diversi suggerimenti per migliorarne la qualità. L'orologio misura inoltre il livello di stress per garantire una vita quotidiana più rilassata. È importante sapere che funziona solo se abbinato ad uno smartphone Android.

Chiamate Bluetooth a 150 metri di distanza

Il modello da 46mm di Honor MagicWatch 2 offre una feature speciale. Consente infatti di chiamare o di ricevere chiamate Bluetooth fino a 150 metri di distanza dal vostro dispositivo. Ciò è possibile grazie a microfono e altoparlante integrati nell'orologio che ovvia così all'assenza di una SIM dedicata.

Prezzo e disponibilità

Honor MagicWatch 2 sarà disponibile in Italia a partire dal 12 dicembre al prezzo di 179 euro per la versione più piccola e 189 euro per il modello da 46 mm.