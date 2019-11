Huawei FreeBuds 3 recensione: l'alternativa Android alle AirPods

Grazie alla certificazione IPX4 possono essere utilizzati per fare sport anche in outdoor ma non in una sessione di nuoto (gli auricolari FreeBuds 3 non possono essere immersi in acqua).

Paragonati agli AirPods Pro offrono un'asticella più lunga che ho trovato scomoda indossando grandi orecchini a cerchio nei quali si incastrano facilmente. Non essendo degli auricolari in-ear non offrono dei gommini e conseguentemente non permettono un isolamento totale dall'esterno ma Huawei li ha dotati della funzionalità ANC su cui tornerò dopo. Questo tipo di design dall'altra parte li rende meno intrusivi e conseguentemente più comodi.

Un aspetto importante quando si acquistano degli auricolari di questo tipo è il comfort e le FreeBuds 3 aderiscono bene alle orecchie e rimangono ben salde. Le ho utilizzate durante i miei spostamenti in città e durante due sessioni di corsa e non sono mai scivolate via. Anche dopo tre ore di utilizzo di fila risultano comode e non si percepiscono affatto come delle cuffie pesanti (pesano 4,5 grammi l'una).

Gli auricolari FreeBuds 3 sono realizzati in plastica lucida, ad eccezione della parte inferiore in metallo, ed in mano risultano solidi e ben rifiniti. Nel complesso, sopratutto nella colorazione nera da me utilizzata, sono caratterizzati da un design premium. La colorazione nera poi permette di distinguerle più facilmente dalle cuffie rivali.

Gli auricolari FreeBuds 3 riprendono in modo indiscutibile il design vincente degli AirPods di Apple , in particolare della seconda generazione. A caratterizzarli il design "a spazzolino" tanto deriso nei social media ma che allo stesso ha convinto tantissimi utenti. Sono diventati un vero e proprio trend. Il motivo per cui Huawei ha deciso di prendere ispirazione dagli auricolari Apple è quindi chiaro e considerando il risultato finale, non si può negare abbia fatto un ottimo lavoro.

Huawei ha dotato gli auricolari FreeBuds 3 della cancellazione attiva del rumore fino a 15dB che avviene tramite i microfoni integrati da ciascun auricolare. Le cuffiette in realtà, a causa del design aperto, non permettono di bloccare completamente il rumore circostante e vi accorgerete di ciò sopratutto utilizzandole sui mezzi o in un luoghi affollati come il supermercato, ad esempio. Riescono quindi a ridurre il rumore ma non a cancellarlo del tutto: non è possibile ottenere un isolamento come quello offerto da cuffie over the ear, più grandi e avvolgenti.

Peccato per l'assenza della regolazione del volume, una feature che continuo a trovare davvero comoda. Per farlo è necessario mettere mano allo smartphone e in alcuni contesti risulta semplicemente scomodo. Gli utenti Huawei e Honor sono quelli che potranno usufruire al massimo delle FreeBuds 3 perché alcune feature sono attualmente supportate solo da EMUI 10 :

Le FreeBuds 3 non offrono alcun tasto fisico perché l'interazione avviene tramite gesti personalizzabili attraverso l'app Huawei AI Life scaricabile gratuitamente dal Google Play Store ma non disponibile per iOS. I gesti, che consistono essenzialmente in un doppio tocco, funzionano su entrambi gli auricolari. Le cuffiette rispondono subito ai comandi ed il fatto che sia possibile associare un unico gesto, ovvero il doppio tap, rende l'interazione rapida ed intuitiva.

Huawei FreeBuds 3 – Audio

Huawei sulle FreeBuds 3 ha integrato il nuovo chip Kirin A1 con Bluetooth 5.1, dual-mode certificato BT/BLE e processore audio da 356 MHze. Ma in cosa si traduce tutto questo? La connessione Bluetooth è stabile e priva di interruzioni e si può godere di una buona sincronizzazione audio/video quando si riproducono video su YouTube.

HUAWEI usa poi la tecnologia di trasmissione Isochronous Dual Channel che permette di trasmettere le informazioni ai due auricolari separatamente e sincronicamente migliorando la latenza. Questa feature però è esclusiva dei dispositivi con EMUI 10. Le FreeBuds 3 supportano i codec SBC e AAC.

Danno il meglio di sé con EMUI 10. / © AndroidPIT

Riproduzione musicale

L'esperienza audio con le FreeBuds 3 è buona sopratutto in termini di medi e alti. Anche i bassi sono caldi ma non aspettatevi un'esperienza completamente avvolgente a causa del design aperto delle cuffiette. Il volume massimo è sufficientemente alto ma, quando impostato al massimo, il suono ne risente risultando leggermente meccanico. I bassi potrebbero essere migliori.

Direi che gli auricolari Huawei riescono a sorprendere quando si ascoltano brani cantati piuttosto che pezzi strumentali. Pezzi come You've Got The Love di Florence + The Machine sono un piacere da ascoltare. Estraendo gli auricolari dalle orecchie il brano in ascolto viene messo in pausa ma per ora solo con dispositivi che girano EMUI 10 (è in arrivo via software anche per gli altri Android).

Chiamate

Le FreeBuds 3 sono ottime nella gestione delle chiamate : non avrete problemi a sentire il vostro interlocutore, e viceversa, anche il luoghi caotici, indoor o outdoor grazie alla buona sopressione del rumore ambientale. La causa risiede nel sensore vocale integrato negli auricolari che rileva le vibrazioni ossee per rendere la voce più chiara. Utilizzando le cuffie per chiamare però si sente l'assenza di una gesture per rispondere o rifiutare una chiamata, peccato.