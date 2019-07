Mate 20 X 5G hands-on: Huawei apre le danze alla nuova era

L'era del 5G è iniziata ed ora non abbiamo solo bisogno di reti mobili e tariffe appropriate, ma anche di dispositivi, tra cui gli smartphone, capaci di supportarla. Con Huawei Mate 20 X 5G arriva il secondo smartphone 5G sul mercato. Lo abbiamo provato ed ecco come è andata!

Troppo grande per una sola mano Prima di iniziare a raccontarvi le mie impressioni sullo smartphone, tenete a mente che in molti aspetti corrisponde al Huawei Mate 20 X standard, non 5G, sul mercato da novembre e da noi già testato. In alcuni passi vi rimanderò quindi alla nostra recensione, a partire dal design, di cui potete leggere qui. Il Huawei Mate 20 X 5G è enorme con il suo display da 7,2 pollici e 233 grammi di peso. Lo smartphone è pesante e non molto sottile. In mano, grazie ai bordi arrotondati. si adatta bene. La larghezza di 85,4 millimetri rende impossibile gestire lo smartphone con una sola mano. Per il resto, lo smartphone è ben realizzato, senza imperfezioni . Per le città dove il 5G è realtà. / © AndroidPIT

Un display infinito Con una diagonale di 7,2 pollici lo schermo di Huawei Mate 20 X 5G è più grande di molti table t. Va riconosciuto che grazie ai bordi sottili lo smartphone può essere gestito. Con una risoluzione di 2244x1080 pixel, il Mate 20 X 5G raggiunge una densità di soli 345 ppi, sufficiente per gestire la maggior parte dei task. Soprattutto chi ama guardare video on the go, giocare o persino lavorare sullo smartphone, un display simile dalla taglia XXL risulta davvero pratico. Per saperne di più, vi rimando all'analisi che Simone ha fatto nella recensione del Mate 20 X.

Il 5G è un lusso per pochi La particolarità del Mate 20 X 5G è il supporto allo standard 5G. Con il modem Balong 5000 di Huawei e le corrispondenti antenne, lo smartphone si accende più velocemente di qualsiasi altro (ovviamente devono essere disponibili rete e tariffa dedicata). Ci vorrà del tempo prima che si possa effettivamente utilizzare il Mate 20 X 5G, o qualsiasi altro smartphone 5G, al massimo delle loro potenzialità. Qual è la situazione del 5G in Italia? Come uno smartphone dual SIM, Mate 20 X 5G offre la possibilità di utilizzare due schede SIM card contemporaneamente. Tuttavia solo la prima SIM funziona anche con la rete 5G. Non è male, del resto per chiamare occorre ancora uno smartphone 5G LTE e Co. William Tian, manager Huawei, ci parla del 5G. / © AndroidPIT Quando si parla di 5G bisogna essere un po' più precisi. Il modem Huawei supporta solo le frequenze inferiori a 6 GHz, che sono intitolate Sub6. Il più veloce mmWave, con cui devono essere coperte le aree metropolitane, non è supportato dal Balong 5000. Non è un grosso problema, considerando che il mmWave sarà disponibile più tardi, ma rimane un piccolo difetto.

Huawei Mate 20 X 5G riceverà gli aggiornamenti Android? Su Huawei Mate 20 X 5G gira Android 9 Pie abbinato all'interfaccia Huawei EMUI 9.1.1 . Di fronte ai problemi ancora da non risolti al 100% con gli Stati Uniti, la questione dei futuri aggiornamenti rimane ancora irrisolta ma Huawei è fiducioso. Il resto sul software di Huawei Mate 20 X 5G, lo trovate qui! Android Pie ed EMUI 9.1.1 a bordo! / © AndroidPIT

Tutta la potenza che serve Rispetto al modello senza 5G, il nuovo smartphone Huawei ha il vantaggio in memoria : 8 invece di 6GB di RAM e 256 invece di 128GB, è un vantaggio non da poco. Se avete bisogno di più spazio di archiviazione, potete inserire una scheda NM. Le prestazioni del Kirin 980 sono già comprovate, il Mate 20 X 5G ha abbastanza potenza per gestire tutte le situazioni. Volete saperne di più? Date un'occhiata ai nostri test benchmark.

Tre fotocamere per tanto divertimento Il Mate 20 X 5G integra una tripla fotocamera sul retro sviluppata in collaborazione con Leica . Consiste di tre moduli: 83 mm, 8 MP, apertura di f/2.4, OIS

27 mm, 40 MP, apertura di f/1.8

16 mm, 20 MP, apertura di f/2.2 Ecco ciò di cui la fotocamera è capace. Die Triple-Kamera wurde gemeinsam mit Leica entwickelt. / © AndroidPIT

La batteria fa un passo indietro Per lasciare spazio alle numerose antenne 5G e al modem aggiuntivo, Huawei ha dovuto ridurre la capacità della batteria. Dei lussureggianti 5000 mAh, ne ono rimasti solo 4200 mAh . Un valore non da poco ma considerando l'enorme display e le antenne assetate di energia, l'autonomia potrebbe risentirne. Metteremo alla prova la batteria di Huawei Mate 20 X 5G nella recensione finale. Presente la ricarica rapida a 40 watt.

Huawei Mate 20 X 5G – Specifiche tecniche Dimensioni: 174,6 x 85,4 x 8,38 mm Peso: 233 g Capacità della batteria: 4200 mAh Dimensioni del display: 7,2 pollici Tecnologia display: AMOLED Schermo: 2244 x 1080 pixel (345 ppi) Fotocamera frontale: 24 megapixel Fotocamera posteriore: 40 megapixel Flash: LED Versione Android: 9 - Pie Interfaccia utente: Emotion UI RAM: 8 GB Memoria interna: 256 GB Memoria removibile: NM Card Chipset: HiSilicon Kirin 980 Numero di core: 8 Velocità di clock: 2,6 GHz Connettività: HSPA, LTE, NFC, Dual-SIM , Bluetooth 5.0