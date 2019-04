Intelligenza artificiale e musica si fonderanno al prossimo evento Sonar

È su questo che la star giapponese della creazione digitale, compositore e DJ, Daito Manabe e il neuroscienziato dell'Università di Kyoto, Yukitasu Kamitani, presenteranno "Dissonant Imaginary", uno spettacolo audiovisivo dove si speculerà sul futuro del suono e dell'immagine utilizzando la cosiddetta "decodifica del cervello".

Il lavoro parte dall'idea di creare musica automaticamente attraverso l'attività che si genera nel nostro cervello quando guardiamo un film, o, viceversa, generare immagini quando ascoltiamo musica.

È ora possibile leggere le onde cerebrali per creare musica grazie all'aiuto dell'AI. / © © metamorworks/Shutterstock

Sónar+D approfondirà il lavoro del Dr. Yukiyasu Kamitani, uno scienziato che ha creato un sistema per la lettura dei sogni con l'AI e pioniere della "decodifica cerebrale", il campo in cui l'attività del cervello umano viene analizzata utilizzando la risonanza magnetica (MRI) e algoritmi di apprendimento automatico per tradurre i segnali cerebrali in contenuti visivi.

Daito Manabe, invece, è un musicista che possiede anche una laurea in Programmazione Sensoriale Dinamica e Scienze Esatte, quindi è sempre a metà strada tra arte e scienza. "Penso di trovarmi in un punto intermedio tra la scienza e l'arte", ha riferito l'artista, conosciuto in tutto il mondo per aver fatto danza contemporanea utilizzando robot e droni, traducendo la musica in segnali del corpo umano e per aver realizzato spettacoli audiovisivi e virtuali come la chiusura delle Olimpiadi di Rio e spettacoli di musicisti noti come Björk, Ruichi Sakamoto o Lang Lang Lang.