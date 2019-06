Invoxia Pet Tracker recensione: il fitness tracker per gli amici a quattro zampe

Invoxia promette che con il suo speciale Pet Tracker saprete sempre dove si trova il vostro animale. Abbiamo testato il suo fitness tracker per animali domestici e siamo arrivati ad un risultato piuttosto sobrio, per non dire completamente opposto.

Per diversi mesi abbiamo avuto l'opportunità di testare il Pet Tracker da 119 euro di Invoxia con due cani, prima su Hercules della nostra collega Silvia, poi al collo del mio piccolo Lutzi. Abbiamo monitorato quest'ultimo principalmente sui campi del bellissimo Gärtnerinnenhof Blumberg vicino a Berlino.

Lutzi non si è preoccupato del localizzatore GPS / © AndroidPIT

Il tracker dovrebbe soprattutto aiutare a capire quando il cane lascia il cortile per esplorare il quartiere. In questo modo è possibile seguirlo ovunque senza mai perderlo.

Facile installazione

L'installazione del Pet Tracker Invoxia è semplice. La batteria si ricarica tramite la porta microUSB, mentre la configurazione avviene tramite l'app disponibile per Android e iOS. Una volta riconosciuto correttamente, basta agganciarlo al collare con l'aiuto della pratica linguetta in gomma. Personalmente consiglio di non installare il tracker prima della configurazione perché il collegamento viene reso più difficile, soprattutto se il cane non sta mai fermo.

Il Pet Tracker è facile e veloce da installare al collare del cane. / © AndroidPIT

Inxovia offre una varietà di opzioni per la configurazione del dispositivo. Quella più importante è l'allarme di zona. In pratica si riceve una notifica quando l'animale lascia una determinata area. Il raggio può essere impostato tra i 100 e 1000 metri. Poi c'e' l'allarme di camminata in cui l'utente viene informato non appena l'animale cammina o corre per più di 2 minuti.

Molte impostazioni non sono ancora disponibili / © AndroidPIT

Il tracker invia la sua posizione ogni circa 10 minuti non appena l'animale inizia a muoversi. Se avete bisogno di più dati, potete ridurre la frequenza a 5 minuti, ma ciò andrà a scapito della durata della batteria. C'è anche la possibilità di localizzare il cane a pochi metri.

Ottima durabilità

Come già detto, questo Pet Tracker viene fissato al collare con una fascetta di gomma. Grazie alle due diverse dimensioni, può essere utilizzato sia su collari sottili che spessi e il materiale antiscivolo assicura anche una presa sicura. Non ho mai avuto il timore che potesse strapparsi.

Il tracker si adatta alla maggior parte dei collari grazie alle due diverse taglie a disposizione. / © AndroidPIT

La localizzazione GPS lascia molto a desiderare

Per quanto semplice fosse l'installazione, il risultato pratico è stato tutt'altro che soddisfacente. Il localizzatore GPS di Invoxia utilizza la Low Power Wide Area Network per inviare la posizione allo smartphone. Il problema è che il giardino Blumberg si trova in campagna e la ricezione non è delle migliori.

Raramente si ottiene un quadro completo delle zone percorse dall'animale. / © AndroidPIT

Ad esempio, il localizzatore GPS ha avuto problemi nel rilevare che Lutzi si era trasferito nella zona di sicurezza predefinita. La notifica è arrivata ore dopo. Lo stesso vale per l'uscita dalla zona di sicurezza. Non si ha mai la certezza di essere avvisati in tempo quando il cane si mette ad esplorare.

La notifica di allarme (a sinistra) è arrivata quasi 3 ore dopo. In città (a destra) funziona in modo abbastanza affidabile. / © AndroidPIT

Al centro di Berlino la situazione è migliorata e gli avvisi si ricevono sul proprio smartphone in pochi minuti. Tuttavia, questo sembra utile solo se hai paura che il cane lascerà il parco giochi per cani o se il tuo gatto è libero e vuoi essere informato su dove si trova in roaming.

L'app necessita di miglioramenti

Quando si visualizza la mappa, viene sempre mostrata la nostra posizione e non vi è alcun pulsante dedicato per passare alla posizione attuale dell'animale. Non vi è nemmeno alcun pulsante dedicato.

Anche la panoramica del percorso è piuttosto confusa e, nel nostro caso, ha dato solo poche informazioni su dove e quando il cane ha passeggiato. Di solito si intravede un percorso a zigzag senza alcun reale valore aggiunto.

I dati sull'attività e il percorso sono poco affidabili. / © AndroidPIT

Il cosiddetto monitoraggio del sonno non funziona affatto. Oltre all'attività e alla distanza percorsa dall'animale, si dovrebbero ottenere informazioni al riguardo, ma, anche dopo diverse settimane, il tracker non mi ha fornito alcun dato da questo punto di vista.

Autonomia di un mese? Non proprio!

La durata della batteria mi ha provocato l'ennesima delusione. Secondo il produttore, il tracker è in grado di funzionare per un mese, ma sfortunatamente non è riuscito a superare le due settimane. A parte questo, per fortuna si ricarica abbastanza velocemente attraverso la porta microUSB impermeabile.

Pilo è anche triste che l'Invoxia Pet Tracker debba essere ricaricato così spesso. / © AndroidPIT

Conclusione: vantaggi limitati

Nel complesso, i vantaggi dell'Invoxia Pet Tracker sono stati più che limitati. Chi desidera controllare il proprio cane o gatto mentre corre liberamente nelle zone rurali o nei boschi, potrebbe rimanere insoddisfatto.

Posso solo raccomandare questo dispositivo per chi vive in città, poiché in tale occasione si ottiene un tracking ragionevolmente preciso. Tuttavia, gli scenari sono pur sempre molto limitati. Di conseguenza, se dovessi chiedermi se spendere 119 euro oppure no, la risposta è no.