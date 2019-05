Problemi di lingua? Ecco le migliori app Android per le vostre traduzioni

Vi spostate spesso per lavoro o semplicemente amate viaggiare ed avventurarvi in nuovi Paesi? Per sopravvivere in giro per il mondo e per godervi al meglio le vostre meritate vacanze evitando di trovarvi nel piatto qualcosa di spiacevole, vi basta sfruttare le migliori app Android per tradurre!

Google Traduttore: il database più fornito ed aggiornato

Impossibile non conoscere Google Traduttore, lo strumento di traduzione più famoso al mondo che mette a disposizione ben 103 lingue diverse. Questa fantastica app gratuita vi permetterà di parlare, digitare o, addirittura, caricare una foto contenente un testo da tradurre o inquadrare un cartello stradale per voi indecifrabile.

Un altro punto forte di quest'app è che può essere utilizzata offline quindi, se dopo ore di camminate nel bel mezzo della Foresta Nera vorrete chiedere a qualche altro sventurato come raggiungere il punto di ristoro più vicino, vi basterà tirare fuori il vostro smartphone ed aprire Google Traduttore. L'app fornisce un servizio di traduzione di testo parlato in 32 lingue mentre, per quanto riguarda i testi digitati, sono 93 le lingue supportate.



La qualità delle traduzioni non è certo perfetta, ma gli sviluppatori continuano a lavorarci per ottimizzarla! Prima di mettervi in viaggio fieri della vostra magica app, assicuratevi di aver scaricato il pacchetto della lingua che vi interessa.

Google Translate traduce istantaneamente cartelli stradali ed insegne sfruttando la fotocamera! / © ANDROIDPIT

Microsoft Translator: ottimo per l'uso offline

Microsoft è saltata sul treno delle traduzioni con la sua app semplice ma molto ben studiata. E' progettata per supportare 42 lingue anche online. Potete tranquillamente scaricarle una alla volta anche se il peso di ogni lingua non è indifferente, circa 200MB.

L'interfaccia di translator è abbastanza semplice e ben disegnata. All'apertura dell'applicazione troveremo quattro pulsanti per l'accesso rapido. Potrete scegliere tra traduzione con dettatura vocale, traduzione scritta, traduzione a due vie e traduzione tramite foto.

Presente anche il supporto ad Wear OS che può rivelarsi molto comodo!

Microsoft Translator ha un'interfaccia pulita e molte funzioni offline! / © AndroidPIT

iTranslate: il traduttore più preciso

Se avete bisogno di tradurre in modo accurato una o due frasi, è iTranslate l'app che fa al caso vostro. Quest'app gratuita traduce parole, sintagmi ed intere frasi in oltre 90 lingue diverse e combina insieme riconoscimento vocale e traduzione automatica.



iTranslate è particolarmente intuitiva se desiderate digitare una frase all'interno dell'app grazie alla funzione di inserimento veloce del testo ed alla possibilità di effettuare un copia e incolla con un rapido swipe. L'app permette inoltre di salvare nei preferiti alcune traduzioni che potrebbero risultarvi utili in un secondo momento ed offre la lettura dei testi tradotti in diverse lingue e dialetti a diverse velocità. Se preferite ascoltare una traduzione da una voce femminile piuttosto che maschile nessun problema, potrete selezionare l'icona corrispondente all'interno della sezione della lingua scelta.

Per utilizzare iTranslate è necessario avere installato sul proprio dispositivo Android 4.1 o superiore ed avere a disposizione una connessione internet. Se poi desiderate disfarvi della pubblicità ed usufruire di traduzioni illimitate dovrete passare alla versione Premium per 2,99 euro.

Traduzioni accurate che potrete ascoltare in diverse lingue, dialetti ed a diverse velocità! / © ANDROIDPIT

Tradurre voce: un traduttore vocale sempre in tasca

Se siete alla ricerca di un'app capace di tradurre i vostri messaggi vocali in modo rapido ed intuitivo, l'avete appena trovata! Una volta installata sul vostro dispositivo vi basterà pronunciare o leggere la parola o l'intera frase che desiderate tradurre ed il gioco è fatto. Per sfruttare al meglio quest'app avrete bisogno di uno smartphone capace di offrire un buon riconoscimento vocale: le prestazioni dell'app possono, per questo motivo, cambiare da dispositivo a dispositivo.



Facile da usare, Tradurre voce è particolarmente utile in quelle situazioni in cui digitare il testo da tradurre viene un po' scomodo e si ha bisogno di una traduzione immediata per portare avanti una conversazione in un'altra lingua. L'app supporta più di 80 lingue divers, svolge al meglio il lavoro per cui è pensata e non offre funzioni extra degne di nota. Per utilizzarla dovrete disporre di un dispositivo con Android 4.0 (o successive) installato. Se avete bisogno di qualche opzione in più dovrete però affidarvi ad una delle altre app presenti in questa lista!

Tradurre voce è perfetta per le traduzioni vocali. / © ANDROIDPIT

Language Translator: facile ed intuitiva

Se state cercando un'app che riesca a fornirvi una traduzione nel più breve tempo possibile affidatevi a Language Translator. Questo servizio non vi stupirà per la sua grafica decisamente poco accattivante, ma vi permetterà di tradurre documenti, frasi o singole parole di cui non conoscete il significato in modo rapido, semplicemente cliccando sul ben visibile tasto Translate.



L'applicazione è completamente gratuita e supporta 90 diverse lingue. Offre inoltre la possibilità di utilizzare il riconoscimento vocale e permette di ascoltare le traduzioni appena fornite dall'app cliccando sull'icona dell'altoparlante. Si tratta di un'app davvero semplice da usare, che non si perde in fronzoli, pensata per i principianti e per chi vuole andare dritto al sodo.

Per utilizzare Language Translator è necessario avere un dispositivo con installato Android 2.3 o successive ed avere a disposizione una connessione internet.

Grazie all'interfaccia pulita, Language Translator è facilissima da usare! / © AndroidPIT

Con tutte queste applicazioni non avete più scuse, preparate la valigia ed andate in giro per il mondo! Voi quali app per traduzioni preferite utilizzare?