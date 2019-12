Ecco il miglior gioco Android del 2019

Qual è il miglior gioco Android del 2019? Una domanda non semplice che vi abbiamo sottoposto qualche settimana fa ed oggi vi sveliamo il vincitore: è stato Call of Duty Mobile a conquistarvi più di qualsiasi altro titolo rilasciato sul Play Store nei mesi scorsi!

And the winner is... Call of Duty Mobile!

Call of Duty Mobile non può essere considerato un vincitore inaspettato! Il noto gioco per PS4 e Xbox One è sbarcato ufficialmente sul Play Store nel mese di ottobre ed ha portato su mobile l'esperienza della battle royale online che ha fatto impazzire i giocatori di Fortnite.

Il gioco offre diverse opzioni di personalizzazione applicabili a personaggi, armi, costumi e modalità di gioco. L' azione multi-giocatore ambientata in numerose mappe e modalità tratte dalle serie di Call of Duty® sono il fulcro del gioco. Call of Duty Mobile è caratterizzato da una grafica mozzafiato e da un gameplay piacevole con un sistema a progressione davvero interessante. Insomma, non sorprende trovarlo al primo posto con il 32% dei voti e se non lo avete ancora provato fatelo, ne rimarrete affascinati!